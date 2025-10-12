LIGA 3, ETAPA 8. PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU FACE SCOR CU CÂMPULUNG. 3-0 ȘI URCĂ PE LOCUL CINCI

➡ Jumătate de repriză controlată de FCPO. Apoi oaspeții au mai urcat, dar fara real pericol.

⚽ 1-0, Iordache, minutul 12, din penalty, după un fault asupra lui Ghiță.

➡ Echilibru la începutul mitanului doi. Câmpulung a început pe atac, acțiuni oprite cu brio de apărarea gazdelor și de portarul Grigorie. Apoi FCPO a început să inșire oportunitățile. Zamura, de două ori singur cu portarul, prima oară în tras în bară, Trașcă, cap scos în extremis, Predescu, singur și el. Desigur, și golurile le-a înșirat, pentru o victorie detașată. Evoluție sigură și cuprinzătoare pentru Otăsău.

⚽ 2-0, Ghiță, minutul 51, cu latul, din apropierea porții

⚽ 3-0, Răduță, minutul 78, șut din careu, primul gol al său în Liga 3.

Au jucat pentru FCPO:

👉Grigorie – Roșianu, Lăzărescu, Uță, Boțocan – Ghiță, Iordache, Popa, Trașcă – Marian Ion, Geantă. Au intrat după pauză: Răduță, Zamura, Fistogeanu, Predescu, Preda.

👏Urmare a succesului, FCPO avansează pe locul cinci, 12 puncte, la egalitate cu ultimul loc de play-off.