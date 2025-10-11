BASCHET MASCULIN. CS VÂLCEA 1924 ÎNTÂLNEȘTE CSM ORADEA ÎN PRIMUL DERBY AL LIGII NAȚIONALE

🏀Aglomerarea începutului de campionat, datorată sau din cauza participărilor europene, aduce primul derby al Ligii Naționale.

🏀La Oradea, CS Vâlcea 1924 întâlnește vicecampioana. Ambele formații propun loturi noi pentru acest sezon, pe care l-au început cu victorii pe linie. Acum două săptămâni, la Memorialul „Antonio Alexe”, CSM Oradea a învins CS Vâlcea 1924 cu 73-53.

🎤Pentru ProBaschet.ro, Arturo Alvarez, antrenorul vâlcean crede că „Un meci împotriva CSM Oradea este un meci dificil. Un prim test foarte greu pentru Vâlcea, întâlnim gradul maxim de dificultate din acest campionat, ne-au arătat că vor lupta pentru primul loc, trebuie să fim foarte pregătiți pentru a juca acest meci altfel decât cel din presezon” . La rândul lui, Cristi Achim, se arată nemulțumit de firma de joc a elevilor săi: „Da, este un prim test mai serios. Nici acesta nu poate fi luat de bun, pentru că, probabil, nu vom fi în efectiv complet. Astfel, concluziile sunt foarte dificil de tras. Cât timp nu poți juca cu singurul fundaș clasic pe care îl ai, e foarte greu de tras vreo concluzie, indiferent de rezultatul meciului de sâmbătă. Nu știm nici dacă cel mare va juca (n.r. Emmanuel Nzekwesi). Sunt puțin îngrijorat, mai ales din perspectiva meciurilor europene, care încep miercuri”, tot pentru ProBaschet.

📍Meciul începe la ora 19 și poate fi urmărit pe Digi Sport 4.

💪Succes, Vâlcea!

📷CS Vâlcea 1924 pagina Facebook