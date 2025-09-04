Campanie de colectare deșeuri electrice și electronice…cu premii în bani

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea împreună cu Asociația ENVIRON și DAB Recycling SRL organizează în data de 9 septembrie 2025 o nouă ediție a campaniei „România reciclează” în cadrul căreia, între orele 10.00 – 12.00, locuitorii orașului vor putea preda la punctul fix de colectare din b-dul Nicolae Bălcescu nr. 26 (fostul Liceu Tehnologic Oltchim) deșeurile electrice și electronice din gospodării, fiind recompensați cu sume de bani în funcție de tipul articolelor predate.

În cazul echipamentelor de mari dimensiuni, dar și pentru a veni în sprijinul persoanelor care, din motive întemeiate, nu le pot preda în persoană la punctul de colectare, reprezentanții Asociației ENVIRON vor efectua în intervalul 12.00 – 15.00 ridicarea deșeurilor de la domiciliul locuitorilor, dar numai în urma unei solicitări transmise în prealabil la numărul de telefon 031.827.0000 sau pe email la adresa logistica@environ.ro.

Conform art. 6.3 din Regulamentul campaniei, orice persoană care va preda reprezentanților ENVIRON deșeuri de echipamente electrice și electronice în data de 9 septembrie 2025 va fi recompensată cu premii între 10 lei și 25 lei/deșeu, după cum urmează:

mașini de spălat rufe automate, uscătoare de rufe automate 25 lei aparate de aer condiționat – complet (unitate internă + unitate externă) 25 lei centrale termice 25 lei aragaze 25 lei aparate frigorifice mari (combine frigorifice, vitrine frigorifice), congelatoare, frigidere cu inălțimea mai mare de 110 cm 20 lei calculatoare (monitor + unitate centrală + periferice), laptopuri 20 lei televizoare 15 lei mașini de spălat vase 15 lei cuptor cu microunde 10 lei imprimante 10 lei becuri, neoane, lămpi 1leu/bucata Predarea a minimum 10 kg DEEE (cumulat). Exemplu: ventilatoare, mașini/fiare de călcat, aparate prăjit pâine, mașini de măcinat, filtre de cafea, aparate de tuns, uscătoare de păr, ceasuri, cântare, accesorii IT (boxe, mouse, tastatură, căști, incărcătoare), telefoane mobile, telefoane, roboți telefonici, camere video 10 lei

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul www.romania-recicleaza.ro.

Campania „România Reciclează” este un program derulat la nivel național de Asociația ENVIRON și implementat la nivel local de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, care își propune să crească gradul de informare și conștientizare al populației cu privire la necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, pentru un mediu sănătos.