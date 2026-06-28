VIITORUL HOREZU BATE LA PLOSCA, 1-0, DAR RATEAZĂ PROMOVAREA ÎN LIGA 3.

VÂLCEA RĂMÂNE CU O SINGURĂ ECHIPĂ ÎN EȘALONUL TREI

După 0-2 în prima manșă a barajului de promovare în Liga 3, sâmbătă, Viitorul Horezu a fost aproape de răsturnarea calificării în partida retur. A câștigat însă doar cu 1-0, astfel că teleormănenii de la Astra Plosca vor juca sezonul viitor în cel de-al treilea eșalon.

➡️Atât cât s-a putut înțelege din transmisia celor de la Repliktv, prima repriză a fost marcată de ocaziile horezenilor, între altele și un posibil penalty neacordat.

➡️Adi Popa a deschis scorul în minutul 55, într–un moment în care cameramanul ațipise toropit în căldura Teleormanului, astfel că a ratat golul. Din spusele comentatorului, s-a dedus că a fost urmarea unui șut foarte frumos al antrenorului-jucātor de la Viitorul. Apoi, oaspeții au mai ratat două bune oportunități, dar pe final Astra a avut și ea ocazii de a egala.

➡️Spirite turbate prin minutul 73, când ploscarii au atacat și din tribune și pe gazon. În timpul unui meleu format după un fault al Horezului, de sus s-a aruncat cu sticle pe teren, în timp ce, la nivelul gazonului, a părut că un jucător de la Astra l-a lovit pe Vladu. Nicio sancțiune majoră din partea arbitrului.

➡️Poate că Viitorul merita un scor mai bun astăzi, după cum s-a jucat, dar promovarea s-a pierdut în tur, și în condițiile unui lot văduvit de câțiva dintre titulari.

➡️Astfel, sezonul viitor, județul Vâlcea va avea o singură echipă în Liga 3, Păușești-Otăsău. Din cele trei formații care au jucat în eșalonul trei, SCM Râmnicu Vâlcea a promovat în Liga 2, iar Viitorul Dăești a retrogradat, pentru a se desființa.