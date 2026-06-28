AMICAL PENTRU LIGA 2.

SCM RÂMNICU VÂLCEA, 1-1 LA CSM SLATINA

În a doua partidă de pregătire a verii, SCM Râmnicu Vâlcea a remizat, sâmbătă, la Slatina, 1-1, cu echipa locală CSM, de asemenea în Liga 2.

⚽ 1-0, Matiș, minutul 20, șut imparabil din careu, după o lejeritate pe flancul stâng a apărării vâlcene

⚽ 1-1, Mitulețu, minutul 28, cu capul de la 6 metri, după un corner lucrat în dreapta atacului vâlcean.

Un meci bun al SCM Râmnicu Vâlcea, cu lucruri interesante pe fazele de construcție și de atac, cu oportunități ratate în ambele finaluri de reprize.

Antrenorul Constantin Schumacher a folosit din primul minut trei juniori, Frățilă, Croitoru, Grigore, în următorul „unsprezece”:

👉Frățilă – Croitoru, Manea, Dandea, Mitulețu – Trascu, Florescu, Grigore, Nistor – Ivan, Huiban

După pauză, s-a rulat aproape tot lotul, cu mențiunea că Vâlcea a terminat partida cu alți cinci juniori în teren.

Următorul joc amical va fi sâmbătă, 4 iulie, în Zăvoi, cu Drobeta Turnu Severin, ora 10,00.

Reamintesc că SCM a câștigat cu 4-1 în prima partidă de pregătire, contra Viitorul Budești.

Țineți aproape de fotbal și de SCM Râmnicu Vâlcea!