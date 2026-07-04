LIGA 2, AMICAL.
SCM RÂMNICU VÂLCEA – LUCEAFĂRUL DROBETA TURNU SEVERIN 3-2 (3-2)
Într-o partidă de verificare jucată sâmbătă în Zăvoi, SCM Râmnicu Vâlcea a învins cu 3-2 Luceafărul Drobeta Turnu Severin, echipă privată, cu mulți jucători africani tineri aduși peste noapte și care probabil va fi înscrisă în Liga 4 sezonul viitor. Așadar, nu a jucat CS Drobeta Turnu Severin, recent promovată în eșalonul trei.
A fost 3-2 încă de la pauză pentru SCM, după ce oaspeții au condus cu 1-0 și 2-1. Sălcianu a adus victoria vâlcenilor în minutul 45, după ce majoritatea golurilor s-au întâmplat cu erori individuale majore de ambele părți.
➡️În primul mitan, Constantin Schumacher a început cu:
👉Gherguș – Uleia, Sălcianu, Manea, Georgescu – Achim, Butișteanu – Grigore, Ivan, Nistor – Lemac
⚽0-1, Saydu minutul 5 , reluare simplă din fața porții, după respingere Gherguș
⚽1-1, Lemac minutul 26, reluare de la prima bară, după centrare Georgescu
⚽1-2, Saleh, minutul 28, penalty
⚽2-2, Nistor, minutul 33, penalty
⚽3-2, Sălcianu, minutul 45, cu capul din fața porții, centrare Butișteanu
☑️De la SCM am remarcat pe Nistor, tehnic, bun pasator și travaliu corespunzător. Să mai vedem.
➡️După pauză, multe schimbări în formația vâlceană, care a contat pe:
👉Gherguș – Croitoru, Sălcianu, Panaite, Mitulețu – Trașcu, Florescu – Danciu, Dumitru, Constantin – Huiban
☑️Huiban a arătat calități de Superliga și deocamdată rămâne o provocare să fie jucat de colegi. Constantin și Danciu s-au zbătut, au combinat, din păcate ultimul a ratat nepermis două ocazii imense. De partea cealaltă, severinenii, formație vivace și cu construcție generoasă pe atac, au atacat viguros spre finalul partidei, Gherguș intervenind salvator la oportunitățile acestora de a egala.
➡️Doman, Dandea, Oprescu, Frățilă, Tomșa, deocamdată accidentați la echipa vâlceană.
📌Vineri, 10 iulie, SCM Râmnicu Vâlcea dă piept cu FC Argeș, la Mioveni, într-un amical cu pretenții, deocamdată nu se cunoaște ora de disputare.
Rezultate în jocurile de pregătire de până acum:
👉SCM Râmnicu Vâlcea – Viitorul Budești 4-1
👉CSM Slatina – SCM Râmnicu Vâlcea 1-1
👉SCM Râmnicu Vâlcea – Luceafărul Drobeta Turnu Severin 3-2