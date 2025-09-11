Teatrul Anton Pann vă propune: „Campionul” – o piesă despre adevăr, iubire și prăbușirea iluziilor

Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea vă invită sâmbătă 13 septembrie, de la ora 18.00, în Sala Studio la spectacolul lectură – ”Campionul”. INTRAREA ESTE LIBERĂ. Drama „Campionul” scrisă de Constantin Pădureanu, aduce în prim-plan destinul unui mare sportiv, victima unui accident rutier provocat de un fugar anonim. Tensiunea crește atunci când se dovedește că salvarea campionului vine chiar de la logodnica celui vinovat – o tânără medic, Georgeta, care donează sânge fără să știe adevărul. Momentul culminant survine în final, odată cu descoperirea identității autorului accidentului care este logodnicul Georgetei, pictorul Florin Dinu. Piesa este o construcție clasică în cinci momente dramatice, cu o intrigă puternică și un final neașteptat. Actorii din acest spectacol lectură sunt șapte dintre elevi Școlii Populare de Artă din Râmnicu Vâlcea, clasa de teatru: Marta Todeci, Alexandra Palea, Alexandra Popescu, Rebeca Marin, Anastasia Nicolae, Stefania Constantin și Rareș Stamate. Coordonați de actrița Teatrului Anton Pann, Szász Réka, avem convingerea că cei șapte vor da tot ce este mai bun ca spectacolul să fie o reușită de la care dumneavoastră să plecați cu bucuria că ați văzut niște tineri minunați. Pentru încurajare, venim cu rugămintea ca la acest spectacol să fim în număr cât mai mare. În sală se va afla și autorul, Constantin Pădureanu, alături de alți prieteni ai domniei sale.

Scriitorul Constantin Pădureanu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, este cunoscut pentru numeroase lucrări scrise. Până în prezent a publicat 22 volume de povestiri şi nuvele, romane, poezie, interviuri, teatru şi însemnări de călătorie din Israel şi Grecia (Muntele Athos). Amintim aici doar cateva: volumul de teatru „Gura lumii”, precum și volumele de versuri „Focuri mocnite” și „Focuri stinse”. A lucrat ca redactor principal la ziarul „Înainte” Craiova şi la săptămânalul national „Pădurea Noastră”, corespondent la „Tineretul liber” şi ”Curierul Naţional” şi, în prezent, redactor-şef la revista „Noul Literator”. A fost tradus în limbile franceză, germană, spaniolă şi engleză și a obţinut numeroase premii naţionale şi internaţionale. Despre Constantin Pădureanu s-ar putea vorbi destul de mult și la modul apreciativ. Dar cu toții îl vom cunoaște odată cu lansarea noii sale piese de teatru.

Așadar, sâmbătă 13 septembrie, de la ora 18.00, sunteți așteptați la Teatrul Anton Pann la vizionarea spectacolului lectură ”Campionul”, o piesă a scriitorului craiovean Constantin Pădureanu. Evenimentul se desfășoară în parteneriat cu Școala Populară de Artă din Râmnicu Vâlcea. Chiar dacă spectacolul este cu intrare liberă, cei de la teatru vin cu rugămintea să sunați înainte pentru a vă rezerva locul în sală la telefon 0773324352.

Ne vedem la Teatrul Anton Pann!