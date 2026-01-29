IMPUNĂTOAREA SCM RÂMNICU VÂLCEA: 35-25 CU RAPID, LOCUL 4 ÎN CLASAMENT

Fără Necula, Wollik și Maudhof, ieri după-amiază apăreau nori negri pe cerul Vâlci handbalistice. Și totuși, astăzi, o cronică a meciului ar fi superfluă, într-atât de dominantă a fost Vâlcea asupra Rapidului, în acest 35-25. Joc năucitor, în viteză, pe atac, defensivă solidă, prestații individuale de excepție, totul a curs perfect, chiar luând în considerare jocului modest al giuleștencelor.

Câteva rânduri, meritate de toată echipa, jucătoare și staff:

➡️Apărarea a fost top, în bună măsură a făcut diferența.

➡️Poarta excelentă, al doilea meci consecutiv. Meciul trecut Quiniou, acum apar Bartulovic și Kelemen, 42% croata și 30% Raluca. Să țină poarta, da !

➡️Alberte Madsen și Daphne Gautschi, imperiale. Daneza aproape că a luat jocul pe cont propriu în prima repriză, apoi Gautschi i-a ținut isonul cu brio. Câte 7 goluri fiecare, dar mai ales asumare și implicare.

➡️Excelentă prestație pentru extreme, cu eficiență ridicată pe laterale: Tuva Hove 5/6, Cristina Florica 4/4. Splendidă aeriană finalizată de Florica

➡️Arena plină, galeria vibrantă, cu mulți decibeli, la care poate ar trebui să se alinieze mai des și restul sălii.

➡️SCM Râmnicu Vâlcea urcă pe locul 4 în Liga Florilor. Urmează două deplasări foarte abordabile, la Galați sâmbătă, apoi la Zalău pe 14 februarie. Pregătirea pentru un final de campionat încins, cu Europa apropiindu-se.

Marcatoarele cu Rapid: Hove 11, Madsen 7, Gautschi 7, Florica 5, Wulff 2, Lykkegaard 1, Zschocke 1, Ljepoja 1.