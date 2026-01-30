Poliția ne reamintește: „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”

Ieri (29 ianuarie 2026, n.r.) polițiștii Biroului Transporturi Feroviare si Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au desfășurat o acțiune de informare și prevenire în mijloacele de transport CFR pe ruta Râmnicu Vâlcea – Călimănești, în cadrul campaniei „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”, precum și pe linia prevenirii victimizării minorilor în contextul consumului de substanțe.

Activitatea a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare a călătorilor, în special a minorilor și tinerilor, cu privire la riscurile reale generate de comportamentele periculoase în zona infrastructurii feroviare și de consumul de substanțe psihoactive, care pot conduce la accidente grave, victimizare și consecințe legale.

Pe parcursul acțiunii, polițiștii au purtat discuții directe cu pasagerii, au distribuit materiale informative și au transmis mesaje preventive adaptate fiecărei categorii de vârstă, punând accent pe responsabilitatea personală, siguranța în mediul feroviar și importanța alegerilor corecte.

Principalele recomandări transmise comunității au fost:

Evitarea realizării de fotografii sau videoclipuri în zone periculoase (în apropierea liniilor de cale ferată, pe trenuri aflate în mers sau staționate). Un moment de neatenție poate avea consecințe tragice.

Respectarea regulilor de siguranță feroviară și traversarea căii ferate doar prin locuri special amenajate.

Refuzul consumului de alcool, droguri sau alte substanțe interzise, mai ales în rândul minorilor, întrucât acestea afectează capacitatea de a lua decizii corecte și cresc riscul de accidentare și victimizare.

Neacceptarea provocărilor sau a comportamentelor de tip „trend” care implică riscuri fizice sau legale.

Utilizarea responsabilă a rețelelor de socializare și conștientizarea faptului că nu orice conținut este sigur sau potrivit de replicat.

De asemenea, părinții au fost îndemnați:

să mențină o comunicare deschisă cu copiii,

să fie atenți la eventuale schimbări de comportament,

să se implice activ în educația preventivă a acestora.

Biroul Transporturi Feroviare si Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Vâlcea va continua desfășurarea unor astfel de activități preventive, considerând că informarea și educația sunt cele mai eficiente instrumente pentru protejarea minorilor și pentru creșterea siguranței în comunitate. Pentru că…siguranța nu este un trend, este o responsabilitate.