Vizită elenă la Camera de Comerț și Industrie Vâlcea

Ziua de astăzi, 29 ianuarie, a marcat cea dintâi vizită din acest an la sediul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea efectuată de o delegație din Atena formată din patru persoane. Timp de aproape o oră, conducerea CCI Vâlcea s-a întreținut cu membrii camerei similare din Pireu pe teme de turism și nu numai. În cele patru zile petrecute în România, grecii au vizitat Piteștiul, Curtea de Argeș, Mioveniul și Horezu, în special mănăstirea ctitorită de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Delegația elenă a avut programată în cursul zilei și o întâlnire și cu edilul din Horezu, singura oficialitate vâlceană cu care s-a întâlnit.