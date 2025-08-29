HANDBAL FEMININ. SCM RÂMNICU VÂLCEA A PLECAT ASTĂZI SPRE BRĂILA. SÂMBĂTĂ ÎNCEPE LIGA FLORILOR.

Mai bine de trei luni de pauză oficială, meciuri amicale de valoare, apoi un start de sezon remarcabil, cu o finală de Supercupă despre care se va vorbi mult timp de-acum încolo. Iar sâmbătă, 30 august, începe noul sezon în Liga Florilor, într-o formulă atipică ultimilor ani, după fracturi financiare, dar și cu consolidari la vârful clasamentului.

SCM Râmnicu Vâlcea a plecat vineri, 29 august, urmând a-și stabili „cartierul general” în stațiunea Lacul Sărat, 18 Km de Brăila, în vederea partidei de duminică după amiază cu Dunărea.

Într-o declarație exclusivă pentru Curierul de Vâlcea, antrenorul Florentin Pera a prefațat partida de duminică:

„Atmosfera și pregătirea jocului din această săptămână au decurs foarte bine, iar întreaga echipă este motivată să debuteze cu o prestație consistentă, care să ne apropie de rezultatul așteptat de suporterii noștri. Este pentru prima dată după cantonament când am avut la dispoziție întreg lotul, un aspect extrem de important în perspectiva debutului de campionat. Am încredere în dorința fiecărei jucătoare de a da totul pe teren la acest joc. Vrem să demonstrăm spirit de luptă și dorință de victorie.

Ne așteaptă un meci dificil la Brăila, împotriva unei echipe cu un lot valoros, care își propune și anunță în fiecare sezon obiectivul de a lupta pentru medalii. În plus, trebuie să subliniem că vom avea parte de un campionat foarte disputat și echilibrat, cu 8-9 echipe care și-au anunțat intenția de a lupta pentru un loc de cupă europenă, ceea ce confirmă că ne aflăm în fața unuia dintre cele mai puternice sezoane din ultimii ani”.

Așadar, partida Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea se joacă duminică, 31 august, ora 17, 30, în Polivalenta locală, TV PROARENA.

Un gând bun adresat echipei vâlcene și succes în sezonul 2025-2026!

Altfel, prima etapă își va consuma sâmbătă, 30 august, restul partidelor, după următorul program:

Rapid București – CSM Slatina, ora 15,00, PROARENA.

CSM București – Minaur Baia Mare, ora 17,30, PROARENA.

Gloria Bistrița – HC Zalău, ora 17,30.

Corona Brașov – CSM Galați, ora 18,00 (se pare că se va juca).

SCM Craiova – CSM Târgu Jiu, ora 18,00.