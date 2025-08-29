CUM ÎȘI PREZINTĂ ECHIPELE DIN LIGA FLORILOR NOILE LOTURI DE JUCĂTOARE PE SITE-URILE PROPRII

Un site oficial al unui club sportiv înseamnă o carte de vizită online, dar mai ales un hub de informații prin care clubul comunică cu exteriorul , suporteri, pasionați, în cazul nostru, de handbal, presă. Este o interfață pentru exterior, un vector de imagine, o parte din așa-numitul Public Relations. Care are scopul de transmite informații corecte și la timp, de a influența percepția publicului. Printre alte informații de destinație, un site oficial al unei echipe de handbal are menirea de a prezenta lotul de jucătoare la zi, eventual profilurile lor.

Să vedem cu câtă promptitudine și acuratețe își prezintă echipele din Liga Florilor loturile de jucătoare, cu o zi înainte de începerea campionatului, în ordinea ultimului clasament.

⚠️CSM București – Lotul prezentat pe site este cel de anul trecut. Spre bucuria suporterilor, la rubrica „Echipă” ni se arată că Helle Thomsen nu s-a evaporat, Cristina Neagu nu s-a retras, Arntzen e tot acolo, Kobilynska nu a plecat la Bistrița etc . Transferul de 18,000 euro lunar, AMH, nu apare în lotul de pe site, de asemenea, Merel Freriks și Tatiana Brnovic nu sunt prezente. Lipsă informații tineret și junioare.

☑️Corona Brașov – Site-ul prezintă decent și corect lotul actual, după mișcările din presezon, este adevărat, fără fotografiile jucătoarelor. Apare și lotul de tineret, probabil cel din sezonul trecut, cu mențiunea că nu va participa în campionat în sezonul 2025-2026.

☑️Gloria Bistrița – Site actualizat la capitolul jucătoare, mai puțin recent venita Gassama, până la urmă explicabil. Bună prezentare a personajelor principale, în schimb nu conține date despre jucătoarele tineret/junioare.

☑️Minaur Baia Mare – Actualizat și generos în informații. După părerea mea este site-ul oficial care, în acest moment, face cea mai bună prezentare jucătoarelor proprii. Arată că se poate, pe acest subiect, de aceea un gând bun pentru cei care întrețin site-ul. Nicio dată despre junioare/tineret.

⚠️Rapid București – Jale mare în Giulești. Lorena Ostase încă pivotează pe-acolo, Fraga Fernandez zâmbește frumos. Andjela și Ainhoa nu s-au transferat la Dunăre, desigur, Ștefania Stoica și Sorina Grozav sunt mereu interii stânga ai giuleștencelor. Și tot așa. Spațiu generos dedicat Academiei, care însă nu este actualizat.

⚠️Dunărea Brăila – Aici e cu Maria Kanaval încă, sigur că nici Kiki nu s-a retras, le poți admira pe amândouă și în fotografia de deschidere. Cel mai sigur, lotul este cel din sezonul trecut, nu apare nicio jucătoare recent transferată. Conține lotul de tineret de anul trecut, cu fotografii și date despre jucătoare, de apreciat.

⚠️SCM Craiova – Lotul agregat prezentat pe site este cel din sezonul trecut. Așadar, fără Natalia Nosek, Alicia Gogîrlă sau Enryka Bodijar, de exemplu. Fără date despre baza piramidei.

⚠️SCM Râmnicu Vâlcea – Cum spuneam, Hagman, Alicia Gogîrlă și de Jong nu s-au lăsat convinse să plece de pe malul Olăneștiului. Dacă ele nu au plecat, nici altele nu au sosit. Cu excepția Alinei Mușat, nu apare nici o altă jucătoare transferată recent. Nicio informație despre echipele junioare ale clubului.

☑️HC Zalău – Lotul actual este pe site, chiar dacă într-o prezentare minimalistă, dar măcar îți iei informația corectă referitoare la jucătoare.

⚠️CSM Târgu Jiu – Lotul de jucătoare pentu sezonul prezentat este cel din sezonul trecut. Fără date despre junioare.

⚠️CSM Slatina – Intri în tunelul timpului pe site-ul slătinean. Sau în Kafka. Dacă doriți să o vedeți pe Lorena Ostase tânără, ați găsit locul potrivit. Actuala jucătoare a Bistriței devine, probabil, prima jucătoare din lume care apare, în același moment, în loturile a trei echipe. De asemenea, puteți admira frumoșii ochi albaștri ai antrenoarei Victorinei Bora. Nu există nicio referire la noul lot slătinean sau la antrenorul Andrei Popescu. Sau poate n-o fi ăsta site-ul echipei de handbal, dar eu altul nu am găsit. Comunicarea echipei din Slatina se pare că s-a mutat cu totul pe Fb.

⚠️CSM Galați – Site-ul oficial arată lotul echipei din sezonul 2022-2023. Sigur că aici altele sunt problemele clubului, dar orișicât.

Așadar, din 12 formații participante în Liga Florilor, ligă cu unul dintre cele mai mari bugete în handbalul feminin mondial, doar patru au site-urile oficiale aduse în prezent în ceea privește loturile de jucătoare ale echipele de senioare. Ce să mai amintim de expunerea piramidei, cvasi inexistentă. Da, se merge mult cu fb și Insta, adică secvențial și nu agregat. Desigur, e mai facil acolo, ai pus poza și-ai luat like-ul. Însă când ajungi să nu-ți mai iubești suficient propria creație, poate asta ajută să înțelegi de ce se întâmplă așa și să acționezi corespunzător. Sau nu.

Pentru comparație, vă rog intrați pe site-ul echipei ungare Debrecen, link mai jos. „Răsfoiți” cinci minute și mai ales accesați butonul de „Academy”.

