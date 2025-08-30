LIGA 3, PRIMA ETAPĂ. GILORTUL TÂRGU CĂRBUNEȘTI – VIITORUL DĂEȘTI

Viitorul Dăești debutează astăzi în noul sezon al Ligii 3 cu o deplasare la Târgu Cărbunești. Retrogradată sezonul trecut din aceeași serie cu Viitorul, Gilortul a fost reprimită de FRF. În campionatul anterior, două victorii pentru dăeșteni, una pentru gorjeni, cu o partidă încheiată la egalitate.

Marius Vlădoi(director sportiv Viitorul Dăești) prefațează startul echipei sale:

„Serie grea, câteva echipe noi necunoscute de bună valoare, altele s-au întărit. Noi suntem o echipă tânără, lipsește cumva experiența, ne bazăm pe dorința de afirmare. Am alcătuit o echipă cu majoritatea jucătorilor din județ, aproape am refăcut echipa și este posibil să resimțim o oarecare lipsă de omogenitate. Condițiile sunt ok, avem și teren de antrenament, mulțumim Primăriei Dăești pentru suport.

Pentru partida de mâine, avem ceva probleme medicale la doi jucători, nu știu dacă putem alinia echipa de bază, dar mă bazez pe orgoliul și determinarea tuturor jucătorilor.

Va conta mult startul pentru noi, avem două meciuri în deplasare, după Târgu Cărbunești mergem la Târgu Jiu. Să vedem. Noul format de Liga 3 e mai complicat, va trebui și aici adaptare. Cred că o clasare, la final, la jumătatea clasamentului, undeva locurile 5-9, este un obiectiv rezonabil”.

Lotul de jucători cu care Viitorul Dăești abordează noul sezon:

➡️Portari – Denis Vlădoi, Denis Măciuceanu

➡️Fundași – Octavian Vasile, Andei Popolan, Cătălin Pîrvulescu, Marian Ghiță, Ionuț Lazăr, Alexandru Zamfirescu, Dănuț Iordache, Andrei Iana.

➡️Mijlocași – Radu Birzan, Daniel Drugan, Mihai Vîrlan, Dennis Tudorescu, Antonio Rădoi, Gabriel Rotaru, Raul Bălașa.

➡️Atacanți – Adrian Sirbu, Răzvan Dinu, Federico Blotu, Bogdan Mihăilă.

Partida începe la ora 18,00.

