HANDBAL FEMININ, LIGA FLORILOR. FĂRĂ PROBLEME. SCM RÂMNICU VÂLCEA CÂȘTIGĂ LA PAS ÎN FAȚA CSM GALAȚI, 39-26

📍Victorie ca un șpriț rece într-o zi de vară târzie pentru SCM Râmnicu Vâlcea în fața Galațiului. Acum să vedem dacă ne va durea capul a doua zi, când începe pregătirea pentru Rapidul de sâmbătă.

📍Maxim 800 de spectatori în sala Traian, care au avut momentele lor de glorie, alături de galerie. Puțini, totuși.

📍Anniken Wollik, Rebeca Necula și Mia Zschocke on fire

📍Raluca Kelemen – 41% eficiență

📍Maria Lykkegaard și Julia Maidhof au fost menajate pentru partida din Giulești.

📍Galațiul a venit cu lotul complet și a ținut isonul în prima repriză, cu mult curaj.

Declarații antrenori, după partidă:

👉Întrebare: „Ce nu v-a plăcut astăzi la echipă?”. Răspuns antrenor principal Florentin Pera:

„Nu mi-a plăcut atitudinea din prima repriză, cu destule momente de lipsă de concentrare și faze de joc tratate superficial, mai ales pe faza de apărare. Și mai cred că se putea mai bine și în repriza secundă. Dar să zicem că a existat un oarecare spirit de conservare, mai ales cu gândul la partida din Giulești„.

👉Întrebare: „Care este perspectiva echipei, având în vedere problemele care au fost înaintea startului de campionat?”. Răspuns antrenor principal Daciana Carmen Balaban:

„Am avut probleme mari, chiar foarte mari, am fost la foarte puțin de un lucru rău. Acum s-au rezolvat problemele, măcar pe moment, și sperăm să avem suportul autorităților până la final de campionat. Sunt sigură că, dacă fetele vor confirma, toată lumea va fi lângă ele și că face orice să le ajute. Am început sezonul ca să-l terminăm, au fost niște probleme de buget, acum avem asigurări că totul merge spre bine și că vom încheia campionatul. Noi suntem o echipă formată doar din jucătoare române, tinere și multe debutante, ne dorim să prindă multe minute de joc și de anul viitor să aibă un cuvânt de spus în Liga Florilor. Sincer, noi ne așteptăm la jocuri bune în perioada care urmează„.

Marcatoare:

➡SCM Râmnicu Vâlcea: Anniken Wollik 7, Rebeca Necula 6, Mia Zschocke 5, Karoline Lund 4, Alberte Madsen 4, Natașa Ljepoja 3, Daphne Gautschi 3, Tuva Hove 2, Cristina Florica 2, Amelie Wulff 1, Sara Trușcă 1, Asma Elghaoui 1.

➡CSM Galați: Andreea Prescură 8, Mălina Bichir 7, Bianca Zegrean 3, Oana Jipa 4, Ana Maria Berbece 1, Iulia Eiler 1, Lavinia Lazăr 1, Andreea Sandu 1.