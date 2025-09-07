DUMINICĂ, 7 SEPTEMBRIE, ÎN SALA TRAIAN. ÎNCEPE TRIUNGHIULARUL DE BASCHET MASCULIN. CS VÂLCEA 1924 ÎNTÂLNEȘTE U-BT CLUJ-NAPOCA

Două echipe cu loturi sensibil modificate față de sezonul trecut. Dar cu ambiții și mai mari.

➡Duminică seara, CS Vâlcea 1924 deschide puternicul turneu internațional de baschet masculin de la Râmnicu Vâlcea împotriva campioanei U-BT Cluj-Napoca. Orele 19,00 în sala Traian.

A doua zi intra în scenă și grecii de la AEK Atena, astfel că partidele următoare vor fi:

➡Luni, 8 septembrie, orele 19,00.

U-BT Cluj-Napoca va AEK Atena

➡Marți, 9 septembrie, orele 19,00

CS Vâlcea 1924 vs AEK Atena

Organizatorii oferă intrare liberă în toate cele trei zile de turneu.

📷 CS Vâlcea 1924 pagină F