LIGA FLORILOR, ETAPA 2.

SCM RÂMNICU VÂLCEA – CSM GALAȚI

E adevărat că CSM Galați și-a completat lotul față de partida anterioară, dar, desigur, nu se pune chestiunea învingătoarei.

Pentru Vâlcea, meciul de astăzi cu Galați are miza modului în care va evolua. Consolidarea relațiilor de joc., dezinhibarea atacului. Trebuie să fie multe minute de câștigat încredere pentru doi dintre interi. Confirmare în poartă. De aceea, spun că nici scorul nu va avea relevanță. Va fi important dacă, la final, handbalistele noastre vor fi mai confidente, mai unite și mai sigure pe ele.

E nevoie și de public, fetele au nevoie să simtă emoțiile și atașamentul celor din tribune.

👉SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Galați, etapa a doua din Liga Florilor. Sâmbătă, 6 septembrie, de la orele 17,30, în sala Traian.

📍Rezultate etapa 2 :

CSM Slatina – CSM București 28-33

Dunărea Brăila – Rapid București 27-24

📍Se mai joacă tot sâmbătă:

Baia Mare – Craiova, orele 12,00 (Update: 33-28)

HC Zalău – Corona Brașov, orele 15,00, TV ProArena

📍Miercuri, 10 septembrie: Târgu Jiu – Bistrița, orele 17, 30, ultima partidă din etapa a doua

📍Sâmbătă, 6 septembrie, Liga Campionilor: Gloria Bistrița vs Storhamar, orele 17,00, Digi Sport 2

📍Duminică, 7 septembrie, Liga Campionilor: Ikast – CSM București, orele 15,00, Digi Sport 1.

