Femeie din județul Gorj, tâlhărită de un bărbat, în toiul nopții, la Horezu

În noaptea de 09-10 decembrie, în jurul orei 00:15, polițiștii orașului Horezu au fost sesizați prin apel 112 cu privire la comiterea unei fapte de tâlhărie pe raza orașului. Polițiștii din Horezu, împreună cu cei ai Secției 7 Poliție Rurală Măldărești, s-au deplasat de îndată la fața locului, iar din primele verificări efectuate, au stabilit că o femeie de 36 de ani, din localitatea Bumbești-Pițic, județul Gorj, ar fi fost agresată fizic de un bărbat de 50 de ani, din aceeași localitate, care ulterior i-ar fi sustras geanta, în timp ce ambii se aflau într-un autoturism. După comiterea faptei, bărbatul ar fi părăsit zona într-o direcție necunoscută. Ca urmare a agresiunii, femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, unde i s-a stabilit diagnosticul de traumatisme minore.

Totodată, în urma activităților operative desfășurate, bărbatul a fost depistat de polițiști, acesta fiind ascuns într-un șanț de pe marginea Drumului Național 67, în zona localității Slătioara, având asupra sa bunurile reclamate ca fiind sustrase. Acesta a fost condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor, iar ca urmare a administrării probatoriului, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea, urmând să fie prezentat unității de parchet, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun. Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptei.