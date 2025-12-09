Atenție șoferi!!! DN 7 blocat, la Călimănești, de o cisternă care pierde gaz

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, azi, în jurul orei 14.30, pentru gestionarea unei situații de urgență generate de miros de gaz provenit de la o autocisternă aflată în localitatea Călimănești, pe DN7. S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere și intervenție rapidă și o autospecială CBRN. A fost anunțat și SVSU din localitate, care s-a deplasat la locul evenimentului. Sunt vizibile scăpări de gaz din autocisternă. S-a creat un perimetru de siguranță pe o rază de 200 de m și se acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei.

A fost emis mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației din zonă. Traficul pe DN7 este complet blocat. A fost solicitată cisternă pentru transvazarea gazului. A fost solicitată autospecială cu roboți. Zona nu este locuită.