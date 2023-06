Email the Author

Polițiștii Serviciului Investigații Criminale Vâlcea ne-au anunțat că au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele unei femei în vârstă de 60 de ani, domiciliată în Râmnicu Vâlcea. Femeia fusese condamnată pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere , o faptă despre care, în general, aflăm că este săvârșită de către tinerii teribiliști. „La data de 6 iunie 2023, polițiștii au dus la îndeplinire un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Judecătoria Râmnicu Vâlcea, pe numele unei femei de 60 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, aceasta având de executat o pedeapsă de un an de închisoare” , ne-au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Polițiștii vâlceni au mai informat că femeia în cauză a fost condusă, în vederea încarcerării, la Penitenciarul de Maximă Siguranță Craiova din județul Dolj.

