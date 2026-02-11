Deputatul Eugen Neață: „Aștept de la bugetul României să dea un semn că este interesat de una dintre cele mai serioase probleme cu care se confruntă comunitatea vâlceană”

Parlamentarul vâlcean, Eugen Neață, a făcut o radiografie pertinentă a tuturor zonelor care urmează să fie luate în discuție în cadrul noului buget al României. Deputatul este de părere că a investi nu are ca rezultat sigur profitul. Uneori mai și pierzi. „O bătălie este întotdeauna și de pierdut. Războiul însă, al investițiilor personale, trebuie câștigat de fiecare dată dacă vrei să supraviețuiești. Altfel zis, ori trăiești cu frica de a-ți lipsi un leu din ceea ce ai de la casierie, ori te încarci cu speranța de a face doi lei din unul investind cu înțelepciune în ceva.

Așa este și cu țara noastră românească, de când există ea și cât îi este dat să fie până în viitorul cel mai îndepărtat. Și țările trăiesc cu ochii pe banii proprii, având mai mult sau mai puțin curaj pentru a investi. Sunt țări în lume care trăiesc de pe o zi pe alta și sunt țări în lume care realizează profit din mari investiții naționale. Vă las plăcerea de a le căuta, de a le analiza politicile publice și financiare, de a le cunoaște și de a le compara cu ceea ce facem noi aici, în România zilelor noastre. După aproape patruzeci de ani de capitalism, știm că banii nu se tipăresc la guvern și nu trebuie aruncați pe fereastră atunci când ajung în buget. Am învățat multe ieșind din beznă și înaintând pas cu pas în logica pieței libere și a libertății, în general. Dar n-am învățat totul, bineînțeles. Pentru că omul cât trăiește tot învață…”, declara Eugen Neață.

Românii se pregătesc cu toții pentru ziua în care va fi făcut public bugetul României pentru acest an. Întârzie din motive nu tocmai clare, dar va sosi în curând. Va putea fi citit, dezbătut, amendat și admis într-o formă pe care n-o putem bănui acum. „Ceea ce știu eu, ca deputat în Parlamentul României, este că aștept de la acest buget să dea un semn că este interesat de una dintre cele mai serioase probleme cu care se confruntă comunitatea vâlceană din care provin. Nu este o problemă oarecare și alungarea ei din atenția publică nu produce economii. Dimpotrivă. Este una dintre investițiile majore pentru viața socială din județul Vâlcea și pentru viața sa economică, cu un potențial de profit imens, vital pentru toate domeniile de activitate. Vom vorbi în curând despre acest subiect. Mai exact, de îndată ce bugetul va ajunge în parlament pentru a fi dezbătut și pentru a fi amendat. Nu sunt dintre cei care cred că micile economii pot salva o situație financiară ajunsă în impas. Marile investiții sunt soluția și am de promovat un exemplu regional în acest sens!”, a încheiat deputatul Eugen Neață.