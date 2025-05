EUGEN BEZA, DUPĂ CALIFICAREA SCM: „AM ARĂTAT ASTĂZI CA O ECHIPĂ ITALIANĂ DE PE VREMURI”

Când strângi din dinți și îți spui că nu poți primi gol. Când alergi 15 km și uiți de crampele musculare, ca să-ți mai dublezi o dată colegul. Când „miniștrii apărării” resping cu capul minge după minge, exasperându-și adversarii. Când spiritul lui Micky van de Ven se întrupează în tine și, căzut fiind, gonești mingea care intra în poartă. Când, după al 49-lea sprint de 20 metri, simți nevoia să fii îmbărbătat de tribune, ca să-l faci pe următorul și pe următorul. Când știi că în iarnă ai mușcat țărâna, dar acum faci cel mai bun meci al tău. Când ai 19 ani și presiunea unui întreg oraș cade pe umerii tăi, iar tu aperi două penalty-uri. Când picioarele nu-ți tremură și lovești imparabil de patru ori de la punctul cu var.

Atunci cineva, acolo, sus, își scoate bagheta magică și sparge bula tuturor ghinioanelor care te-au urmărit până acum în meciurile decisive.

Și te trimite în finala barajului de promovare în Liga 2. După 1-0, prelungiri și 4-2 la penalty-uri, ca să fie și mai frumos.

Devotament, abnegație, sacrificiu sunt pilonii pe care s-a construit splendida calificare a SCM Râmnicu Vâlcea în fața Unirii Alba Iulia. Și-un pic de noroc, da, altfel nu se poate, la autogolul provocat de Ivan, din minutul 2, cu care s-a egalat scorul din tur. Atât de mare a fost acel gol, hai să-i spunem așa, al lui Ivan, încât a rezistat 120 minute și încă patru serii de penalty-uri, pentru a oferi clipe binemeritate de glorie portarului Gherghuș, iar orașului speranțe de mai bine.

Vâlcea a suferit enorm, dar a câștigat și merge mai departe pentru că a crezut în ea, iar asta, câteodată și făcând lucrurile bine, devine suficient pentru calificare. Felicitări tuturor și succes în finala cu Gloria Bistrița!

Au jucat pentru Vâlcea: Gherghuș, Pîrvulescu, Dandea, Sălcianu, Serafim, Dodoi, Brânzan, Ionescu, Zaharia, Ivan, Rusu. Au intrat pe parcursul partidei Neagu, Pîrvu, Popescu, Belu.

Au transformat penalty-uri pentru vâlceni Rusu, Zaharia, Neagu, Belu.

Portarul Gherghuș a apărat două penalty-uri.

În finala barajului de promovare în Liga 2, SCM Râmnicu Vâlcea va întâlni Gloria Bistrița, primul meci în deplasare, pe 31 mai, iar returul, pe 4 iunie, în Zăvoi.

Declarații după partidă:

RĂZVAN GHERGHUȘ: „COLEGII MI-AU ARĂTAT UNDE SĂ MĂ DUC LA PENALTY-URILE APĂRATE”

„Le sunt recunoscător tuturor pentru că au avut încredere în mine și mă bucur pentru acest moment. Este un vis pentru mine și să sperăm că va fi bine și în cele două meciuri cu Bistrița. Am fost foarte supărat după meciul tur, că am luat golul acela, mă bucur că m-am revanșat acum la penalty-uri. Am mers pe mâna colegilor la loviturile apărate, m-am uitat la ei ce semne îmi făceau La primul, Pîrvu, iar la al doilea Pîrvulescu mi-a spus unde bate și acolo m-am dus. Antrenorul nostru de portari Viorel Dumitrescu mi-a dat încredere, m-a motivat la fiecare antrenament, se vede că a venit aici de la un nivel înalt. Îi mulțumesc, de asemenea lui Dragoș Geantă, care m-a ajutat foarte mult”.

EUGEN BEZA (antrenor SCM):„NE-AU DOMINAT ÎN AMBELE MECIURI, DAR NOI AM JUCAT CU INIMA”

„Sunt consumat total. Pentru că am întâlnit un adversar care ne-a spus la mari sacrificii, în condițiile în care noi suntem puțini, dar foarte inimoși. Am câștigat cu multă sudoare și vreau să-i felicit pe jucători pentru că a fost supraomenesc ceea ce au făcut. Mă bucur pentru Răzvan Gherghuș, am crezut în el, are și șansa de a lucra cu colegul meu Viorel Dumitrescu (antrenorul de portari – n.a.). Sunt meciuri pe care Dumnezeu le așează, cum a fost cazul lui Gherghuș astăzi, după meciul tur, dar de aceea este frumos fotbalul, pentru că, la două trei zile distanță, poți să fii înger și demon. Vreau să felicit adversarul, ne-a dominat în ambele meciuri. Totuși, noi i-am studiat bine, pe lângă munca depusă. Nu au avut ocazii clare, au fost oportunități mai degrabă, iar noi am arătat astăzi că o echipă italiană de pe vremuri. M-am vindecat de trecutul comun cu Alexandru Pelici și astăzi este o zi specială pentru mine, cred că s-au așezat cumva astrele. Acum avem o săptămână la dispoziție să ne recuperăm. Gloria Bistrița este cel puțin de calibrul celor din Alba Iulia, dar noi ne vom bate la fel. Nu promit că vom câștiga, tot ce pot să promit este că vom repeta muncă și efortul pe care l-am făcut astăzi”.

ALEXANDRU PELICI (antrenor Unirea Alba Iulia): „AȘA A FOST SCRIS LA BARAJUL ĂSTA”

„Ce mai contează cum sunt eu? Asta este viața noastră, a antrenorilor. Felicitări Vâlcii, mult succes în continuare, vom vedea ce va mai fi. Despre meci, nu știu să spun dacă este meritat, nemeritat, dacă așa s-a terminat, înseamnă că a așa a fost scris să fie la barajul ăsta. Noi am crescut de la meci la meci în ultimul an, astăzi am făcut un meci bun, meritam să înscriem măcar o dată, dar fotbalul se joacă pe goluri, iar când nu marchezi, nu ai cum să obții rezultate. Încă o dată, felicitări Vâlcea, au jucat până la epuizare, au dat totul, bravo lor”.