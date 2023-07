VÂLCEANCA EMILA STELEA, șef de promoție la Colegiul Național Militar din Alba Iulia

• tânăra este absolventă de gimnaziu, tot ca șef de promoție, a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea

Conform site-ului proalba.ro, absolventa Emilia Stelea a fost desemnată șeful Promoției 2023, „General Constantin Christescu – 100”, a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”:

„Cu media de absolvire a claselor IX – XII, 9,90 și media 9,63 la examenul de Bacalaureat, Emilia a absolvit colegiul militar albaiulian cu cea mai mare medie generală, 9,81. Timp de patru ani a avut cele mai bune rezultate în promoție, dovedind aceeași performanță și la testul de verificare a cunoștințelor în vederea admiterii în academiile militare, susținut săptămâna aceasta la disciplinele Matematică, Informatică și Limba engleză, la care a obținut media 10. În fruntea clasamentului la admiterea prin repartiție, Emilia a fost admisă prima la specializarea Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională din cadrul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, București. În ultimul an de studiu, Emilia a purtat pe umeri cel mai mare grad onorific acordat elevilor din colegiile militare, cel de elev plutonier adjutant, fiind pentru colegii mai mici un model de seriozitate, dăruire, perseverență și de împlinire în viață.

Pentru Emilia, colegiul militar a reprezentat locul în care a învățat, a explorat, a făcut pasul spre maturitate, iar toate emoțiile trăite aici i-au dat culoare viitorului:

„Am încheiat o nouă experiență de viață, o nouă pagină în cartea vieții, aceea a colegiului militar. Pentru mine viața de elev militar a fost ca intrarea într-un tărâm neexplorat. Un teritoriu care și-a spus povestea pas cu pas. Aici am învățat că este nevoie de energie, efort interior, năzuință și împlinire. Profesorii ne-au demonstrat că doar prin încrederea în mintea și în spiritul nostru putem să descoperim noi teritorii și că educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății. Am aflat că orice progres se petrece dincolo de zona de confort și că, dacă vrei să porți aripile independenței, trebuie să-ți sădești adânc rădăcinile responsabilității. Anii de colegiu mi-au oferit o justă măsură a valorii, arătându-mi că fiecare lecție învățată este un pas spre maturitate, fiindcă trebuie să fim ancorați în propria noastră energie potențială. Să avem o minte inteligentă nu este suficient, avem nevoie și de un scop, acela de a fi ceea ce alegem să devenim. Întristările, victoriile, dezamăgirile, bucuriile, toate acele emoții trăite în acești ani îmi umplu cerul viitorului de culoare. Au transformat omida în fluture”, afirmă Emilia.

Șef al celei de-a 72-a Promoții a colegiului militar, Emilia se simte onorată și în același timp simte o mare responsabilitate atât pentru ea, cât și pentru generațiile viitoare. Este recunoscătoare pentru obținerea acestui titlu față de toți cei care au ajutat-o să ajungă până aici și mai departe.

„Titlul de «șef de promoție» mă onorează și, deopotrivă, mă responsabilizează. Este o onoare pe care doresc să o împărtășesc cu cei care mi-au inspirat speranță, mi-au aprins imaginația și mi-au insuflat dragostea de a învăța: profesorii, cadrele militare, colegii și, nu în ultimul rând, părinții mei. Cu ajutorul lor am înțeles că educația este arta de a face omul etic. Ei au fost busola care mi-a călăuzit drumul curiozității, cunoașterii și înțelepciunii. Acest titlu a devenit pentru mine torța pe care o port în mâini și pe care vreau să o fac să ardă veșnic pentru generațiile viitoare. Acestora le transmit că în acest colegiu militar vocația dascălilor este darul de a le oferi elevilor pasiunea pentru cunoaștere, ei încurajează mințile tinere să gândească și să simtă că pot realiza orice își propun. Pentru că «profesorul cu adevărat înțelept nu te invită să intri în casa înțelepciunii sale ci, mai curând, te călăuzește către pragul minții tale» (Kahlil Gibran).

Voi păstra cu drag în inimă ceea ce mi s-a oferit, «armele» cu care voi încerca să fac din viitor un loc mai bun, voi păstra tot ceea ce a avut un impact durabil în viața mea de licean: stima de sine, inteligența și caracterul ca obiectiv al educației adevărate, susținerea celorlalți și prietenia”, a mărturisit Emilia.

Ea transmite colegilor, care își vor trăi în continuare povestea între zidurile colegiului militar, sub ocrotirea spirituală a marelui voievod Mihai Viteazul, să nu își uite visurile și să încerce mereu, pentru că încercarea este primul pas spre împlinirea acestora:

„Colegilor care vor deschide, în noul an școlar, porțile colegiului militar le doresc să se lase conduși de visul care i-a purtat către această școală, nu copleșiți de greutățile inerente, pentru că, fiecare reușită pornește de la decizia de a încerca. Pitagora spunea că deasupra umbrei oricărui nor se află lumina unei stele. Atunci când privești spre soare, nu vei vedea nicio umbră. Continuați tradiția și fiți oglinzile prin care colegiul își reflectă lumina!””, reiese din articolul proalba.ro.