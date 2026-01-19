De astăzi, casieriile din Ostroveni și Nord dau drumul la încasarea impozitelor locale

Râmnicul a început încasarea impozitelor și taxelor locale pentru anul în curs la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea, miercuri, 14 ianuarie, fiind disponibile, într-o primă etapă, patru puncte de încasare: sediul Direcției Economico-Financiare din bd. Nicolae Bălcescu nr. 24 (Arenele „Traian”), sediul „Socom” din str. General Magheru nr. 25 (două casierii), Direcția de Evidență a Persoanelor din River Plaza Mall – Calea lui Traian nr 121 și casieria de la Stadionul Zăvoi – Splaiul Independenței.

Acestora li se vor adăuga, începând de astăzi, 19 ianuarie, casieriile din Ostroveni – str. I.C. Brătianu nr. 6, bl. A67, parter și din Nord – în rotonda din Piața Nord.

Pentru cei ce doresc să evite aglomerațiile de la ghișee, plata on-line a obligațiilor către bugetul local este deja disponibilă din 15 ianuarie, fie prin intermediul platformei „Servicii Electronice” de pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea www.primariavl.ro (pe bază de cont de utilizator), fie prin portalul www.ghișeul.ro.

Ca și în anii precedenți, persoanele fizice și juridice care își plătesc integral obligațiile aferente rolului fiscal până la data de 31 martie (inclusiv) primesc o bonificație în cuantum de 10% pentru categoriile de impozit pe clădiri, terenuri și mijloace de transport.