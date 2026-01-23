Casieriile APAVIL se închid, pentru două zile

Având în vedere necesitatea alinierii la tehnologiile de dezvoltare curente, ce presupun instalarea platformei informatice necesară desfășurării activităților aferente casieriilor, vă informăm că programul casieriilor de la sediul Apavil S.A., str. Carol I nr, 3-5 va fi întrerupt în zilele de 27 și 28 ianuarie 2026.

Utilizatorii serviciilor noastre pot, în continuare, să folosească următoarele modalități de plată:

Online, cu cardul bancar, direct din contul de client – accesând site-ul www.apavil.ro – secțiunea Portal

Apavil SA recomandă utilizatorilor folosirea serviciilor online. Astfel, pentru primirea facturilor pe e-mail, plata facturilor online, istoric consum apă, istoric plăți, facturi în sold, transmitere index autocitit, este necesară crearea unui cont de utilizator accesând www.apavil.ro, secțiunea Portal/Plata online – Inregistrare.

Detalii modalități de plată prin Parteneri :

la punctele de plată PayPoint, Un-Doi, Pago – numai cu prezentarea facturii;

prin serviciile de Internet Banking – precizând cod client și număr factură;

prin intermediul ROBO – numai cu prezentarea facturii;

prin Direct Debit – în limita sumei completată în Mandatul de Debitare Directă încheiat cu Banca. Băncile nu decontează sume parțiale;

prin virament bancar – precizând cod client, număr factură, numele și prenumele clientului înscris pe factură.

prin serviciul poștal Mandat Încasare Facturi- CN Poșta Română – numerar și cu card bancar, atât în unitățile poștale cât și la domiciliul clienților.

ATENȚIE: Lipsa elementelor de mai sus, poate conduce la întârzierea sau imposibilitatea procesării corecte a plății, precum și la suspendarea furnizării serviciilor.