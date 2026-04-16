Investiții majore în sănătatea copiilor de la sate!

​Astăzi, la Consiliul Județean Vâlcea, am găzduit o sesiune de informare cu privire la noile oportunități de finanțare europeană prin Programul Sănătate.

Ne-am bucurat de prezența unei delegații a ADR Sud-Vest Oltenia, condusă de directorul Stelian Bărăgan, și de participarea numeroasă a primarilor de comune din județul nostru.

🥇 CJ Vâlcea este deja „campion” regional pe Programul Sănătate, cu peste 30 de milioane de euro atrase, și vrem să continuăm!

➡️ Vizăm două linii de finanțare, cu un buget total de aproape 20 milioane euro, bani europeni dedicați îmbunătățirii serviciilor medicale pentru elevii din mediul rural.

​Prin aceste investiții, comunele noastre pot accesa fonduri pentru:

✅ Reabilitarea, modernizarea și dotarea cabinetelor medicale și stomatologice din școli;

✅ Înființarea de noi cabinete medicale școlare acolo unde acestea lipsesc;

✅ Achiziția de unități mobile pentru servicii stomatologice.

🙏 Mulțumesc echipei ADR S-V Oltenia pentru deschiderea de a organiza această sesiune la Vâlcea și pentru suportul tehnic oferit primarilor noștri, inclusiv prin echipa dedicată de asistență (Help Desk).

​☑️ Suntem „vânători” de fonduri europene și nu ratăm nicio oportunitate de a aduce bani pentru dezvoltarea județului Vâlcea!

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea