Investiții majore în sănătatea copiilor de la sate!
Astăzi, la Consiliul Județean Vâlcea, am găzduit o sesiune de informare cu privire la noile oportunități de finanțare europeană prin Programul Sănătate.
Ne-am bucurat de prezența unei delegații a ADR Sud-Vest Oltenia, condusă de directorul Stelian Bărăgan, și de participarea numeroasă a primarilor de comune din județul nostru.
🥇 CJ Vâlcea este deja „campion” regional pe Programul Sănătate, cu peste 30 de milioane de euro atrase, și vrem să continuăm!
➡️ Vizăm două linii de finanțare, cu un buget total de aproape 20 milioane euro, bani europeni dedicați îmbunătățirii serviciilor medicale pentru elevii din mediul rural.
Prin aceste investiții, comunele noastre pot accesa fonduri pentru:
✅ Reabilitarea, modernizarea și dotarea cabinetelor medicale și stomatologice din școli;
✅ Înființarea de noi cabinete medicale școlare acolo unde acestea lipsesc;
✅ Achiziția de unități mobile pentru servicii stomatologice.
🙏 Mulțumesc echipei ADR S-V Oltenia pentru deschiderea de a organiza această sesiune la Vâlcea și pentru suportul tehnic oferit primarilor noștri, inclusiv prin echipa dedicată de asistență (Help Desk).
☑️ Suntem „vânători” de fonduri europene și nu ratăm nicio oportunitate de a aduce bani pentru dezvoltarea județului Vâlcea!
Constantin Rădulescu
Președinte CJ Vâlcea