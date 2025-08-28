Voluntariat de calitate în comunitatea din Drăgășani

Asociația Schola GSB 2011 își continua parcursul european în domeniul voluntariatului.

Beneficiind de certificatul de calitate nr. 2019-1-RO01-ESC52-QLA-062995-01,oferit de Corpul European de Solidaritate, Asociația Schola GSB 2011 a implementat pană în prezent 3 proiecte de voluntariat în domeniul sportului și este în curs de implementare a celui de al patrulea proiect de voluntariat.

În urma analizei SWOT, au fost stabilite următoarele obiective ale strategiei de voluntariat:

O1: Implicarea mai activă în activități civice și sportive, concentrându-se pe dezvoltarea personală, profesională, culturală și civică în ceea ce privește conștientizarea interculturală, spiritul de inițiativă și antreprenoriatul pentru 90 de tineri cu mai puține oportunități din UE și țările partenere

O2: Promovarea dezvoltării durabile, a incluziunii sociale și a egalității de șanse în rândul a 3500 de tineri prin sport, utilizând activități non-formale în implementarea strategiei pe șapte ani.

O3: Sensibilizarea a 3500 de tineri din 6 comunități rurale și o comunitate urbană cu privire la importanța incluziunii sociale prin sport și la importanța mișcării în aer liber pentru un stil de viață sănătos.

Strategia elaborată pentru cei 7 ani vizează satisfacerea următoarelor nevoi sociale:

– promovarea organismului european de solidaritate în comunitatea Dragasen și în 6 comunități rurale.

– participarea tinerilor la activități sportive și în aer liber.

– identificarea de soluții la problemele sociale cu care se confruntă tinerii NEET.

– dezvoltarea unei educații non-formale în rândul tinerilor cu oportunități reduse.

– înființarea de grupuri de inițiativă locale care să pregătească mici proiecte locale de solidaritate.

Pană în prezent peste 30 de voluntari din UE și țări asociate au implementat activități de voluntariat specifice promovării sportului și au organizat competiții sportive ca:tenis de masa,tenis de camp,alergare pe șosea.

Unul din obiectivele centrale ale certificării de voluntariat va fi organizarea unei competiții de ciclism în orașul Drăgășani în octombrie 2025.

Mai multe informații despre activitățile de voluntariat cuprinse în certificarea de calitate pot fi aflate accesand pagina dgitală a proiectului: www.sportforlife.ro