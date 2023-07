TÂNĂRA DIN GOLEȘTI oprită de polițiști în trafic consumase droguri!

Au trecut vremurile în care polițiștii abia depistau câțiva tineri (bărbați de 18-30 de ani) care se aflau la volan sub influența drogurilor. Acum, bărbații depistați drogați la volan au ajuns să fie în mod evident mai numeroși decât acum cinci-zece ani, iar intervalul preponderent de vârstă s-a extins până pe la 50 de ani.

Și mai îngrijorător este că, în ultimii ani, polițiștii vâlceni au început să descopere și femei care se urcă la volan sub influența drogurilor. Femeile astfel depistate au în general între 18 și 40 de ani.

Iată un exemplu mai jos!

„La data de 3 iulie 2023, în jurul orei 18.30, polițiștii Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au depistat o femeie, de 26 de ani, domiciliată în comuna Golești, în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, sub influența unor substanțe psihoactive. În urma testării cu aparatul drugtest, acesta a indicat prezența în organism a unei substanțe psihoactive interzise T1A COC, motiv pentru care a fost condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihotrope în organism. A fost întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni.

Sursă foto: Arhivă