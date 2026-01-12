CAS Vâlcea vrea să ajungă cu plata concediilor medicale la zi

Din această sumă, 964 milioane lei au fost direcționați către cheltuieli medicale – bunuri și servicii, ceea ce înseamnă un sprijin uriaș pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pentru că s-au putut plăti toate medicamentele, cu și fără contribuție personală și toate serviciile medicale, la zi.

În ultima decadă a lunii decembrie 2025, premierul Ilie Bolojan a alocat aproape 2 miliarde lei, din fondul de rezervă bugetară, pentru Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Din această sumă, 964 milioane lei au fost direcționați către cheltuieli medicale – bunuri și servicii, ceea ce înseamnă un sprijin uriaș pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pentru că s-au putut plăti toate medicamentele, cu și fără contribuție personală și toate serviciile medicale, la zi.

În același timp, cu 1 miliard lei a fost acoperit deficitul rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Aceasta este garanția că angajatorii care au plătit concediile medicale din fonduri proprii își primesc decontarea sumelor respective. Intervenția directă din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a asigurat stabilitate în funcționarea sistemului public de sănătate, cu beneficii concrete atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical și spitale.