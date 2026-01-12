CAS Vâlcea vrea să ajungă cu plata concediilor medicale la zi
În ultima decadă a lunii decembrie 2025, premierul Ilie Bolojan a alocat aproape 2 miliarde lei, din fondul de rezervă bugetară, pentru Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Din această sumă, 964 milioane lei au fost direcționați către cheltuieli medicale – bunuri și servicii, ceea ce înseamnă un sprijin uriaș pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pentru că s-au putut plăti toate medicamentele, cu și fără contribuție personală și toate serviciile medicale, la zi.
În același timp, cu 1 miliard lei a fost acoperit deficitul rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Aceasta este garanția că angajatorii care au plătit concediile medicale din fonduri proprii își primesc decontarea sumelor respective. Intervenția directă din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a asigurat stabilitate în funcționarea sistemului public de sănătate, cu beneficii concrete atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical și spitale.
În acest context, CAS Vâlcea a reușit să realizeze plăți ale concediilor medicale restante. În luna decembrie 2025, s-au făcut plăți pana la luna mai inclusiv, reducându-se întârzierea de la aproape un an și jumătate, la 6-7 luni. Reprezentanții CAS Vâlcea au făcut toate demersurile necesare pentru a se ajunge cu plățile la zi, adică în ianuarie sa se facă plata inclusiv pentru decembrie 2025. Sperăm ca inițiativa lor să se concretizeze. Cum avem noutăți, le împărtășim imediat și cu dumneavoastră.