CAS Vâlcea vine în întâmpinarea vâlcenilor care doresc să îți valideze calitatea de asigurat

Reprezentanții CAS Vâlcea vin cu informații necesare persoanelor fizice neasigurate. Așadar…„pentru a facilita procesul de validare a calității de asigurat, persoanele care au depus la ANAF Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice o pot transmite la adresa de e-mail asigurati@casvl.ro

În cazul în care este necesară eliberarea Adeverinței de asigurat, vă rugăm să precizați în e-mail modalitatea de transmitere preferată (prin e-mail sau prin poștă). Această procedură simplifică și accelerează validarea calității de asigurat, fără a mai fi necesară prezența la sediul instituției noastre”.