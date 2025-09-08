  • Home
  • Sanatate
  • CAS Vâlcea vine în întâmpinarea vâlcenilor care doresc să îți valideze calitatea de asigurat

CAS Vâlcea vine în întâmpinarea vâlcenilor care doresc să îți valideze calitatea de asigurat

Scris deCurierul de Valcea, 8 septembrie 2025

Reprezentanții CAS Vâlcea vin cu informații necesare persoanelor fizice neasigurate. Așadar…„pentru a facilita procesul de validare a calității de asigurat, persoanele care au depus la ANAF Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice o pot transmite la adresa de e-mail asigurati@casvl.ro
În cazul în care este necesară eliberarea Adeverinței de asigurat, vă rugăm să precizați în e-mail modalitatea de transmitere preferată (prin e-mail sau prin poștă). Această procedură simplifică și accelerează validarea calității de asigurat, fără a mai fi necesară prezența la sediul instituției noastre”.