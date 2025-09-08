REVISAL «iese la pensie», REGES-ONLINE îi ia locul

Pentru informarea cât mai corectă a vâlcenilor și nu numai, reprezentanții ITM Rm. Vâlcea au transmis un comunicat conținând informațiile necesare tuturor agenților economici. Astfel, având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților-REGES-ONLINE, care statuează termenul de 6 luni de tranziție de la REVISAL la REGES-ONLINE vă comunicăm și pe această cale că:

la data de 30 septembrie 2025 se împlinește termenul limită până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în REGES-ONLINE și, totodată, să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic REVISAL;

începând cu data de 1 octombrie 2025 aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă, toate raportările urmând a se efectua exclusiv prin noua platformă digitală.

Totodată, vă reamintim principalele beneficii pe care le oferă REGES-ONLINE:

Administrarea digitală a contractelor de muncă și acces permanent la istoricul acestora;

Raportarea în timp real și actualizarea automată a aplicației;

Accesul securizat prin certificate digital calificat sau ROeID;

Integrarea cu sistemele informatice interne de Resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor;

Platforma digitală este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro/;

Autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma ROeID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF;

trecerea la REGES-ONLINE nu presupune migrarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem.

Pentru îndrumare privind modalitatea de autentificare dar și pentru sprijin în cunoașterea funcționalitătilor noului sistem, vă recomandăm să accesați link-ul de mai jos pentru vizualizare tutoriale:

https://www.youtube.com/playlist?list=PlpqSMiGqy3ZFAiiRX02yGo59sE9aNZf1o

De asemenea, vă reamintim și răspunderea contravențională pe care o generează neconformarea, având în vedere faptul că nerespectarea obligației privind înregistrarea în Registru, în termenul legal, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REV/SAL, se sancționează cu amendă de la 5.000lei la 10.000lei.