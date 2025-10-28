  • Home
  LIGA 3. REZUMAT ETAPA 10, SERIA 6. SCM RÂMNICU VÂLCEA ESTE LIDERĂ, DAR PIERDE DIN AVANS

Scris deGabriel Săndulescu, 28 octombrie 2025

⚽Ultima etapă a adus prima victorie pentru Viitorul Dăești, pe terenul conjudețenei Păușești- Otăsău. Dăeștenii pleacă de pe ultimul loc al clasamentului. SCM Râmnicu Vâlcea rămâne lideră, după egalul de la Bascov, însă ecartul s-a micșorat la două puncte față de Jiul Petroșani. Minerii, 2-0 cu Inter Sibiu, neînvinși, rămân principalul adversar pentru vâlceni în lupta pentru primul loc. Mediaș a câștigat derby-ul etapei, 3-2 cu Fărcășești, și ocupă locul 3. SCM Râmnicu Vâlcea conduce seria, cu 24 puncte.

➡Unirea Bascov – SCM Râmnicu Vâlcea 1-1(0-0). Golul vâlcean marcat de Oprescu.

➡FC Păușești-Otăsău – Viitorul Dăești 1-4(0-1). Au marcat Marian Ion, respectiv Dinu 3 și Sîrbu.

📍Urmatoarea etapă se arată foarte interesantă, cu meciuri directe ale echipelor care ocupă locurile de play-off. Partidă extrem de importantă pentru SCM Râmnicu Vâlcea, în Zăvoi, cu Mediaș, vineri 31 octombrie. La fel, Vulturii Fărcășești – Jiul Petroșani, sâmbătă. FCPO joacă la Sibiu, în timp ce Viitorul Dăești rămâne pe propriul teren, cu ARO Câmpulung.