BASCHET MASCULIN. CS VÂLCEA 1924 PIERDE CU CSM ORADEA, 82-102(23-26, 19-21, 20-29, 20-26)

Nu zic că arbitrajul a influențat învingătoarea partidei cu CSM Oradea, cumva dezechilibrată din start, având mai ales în vedere că Harris și Lecomte au lipsit din echipa vâlceană, accidentați. Totuși, mai nimeni din arenă nu a putut aprecia maniera de arbitraj, cu destule decizii enervante de ambele părți. Ba chiar, câteodată, oamenii au scos din buzunare câte un nugget, pentru a-l plasa insidios pe talerul oaspeților. Păcat!

Trebuie să spunem că, chiar și în contextele amintite, Vâlcea s-a luptat cu generozitate pe parchet. Animată mai ales de un Tohătan foarte inspirat pe toată durata partidei, pe care l-au secondat cu brio Casale, mai ales în prima jumătate, dar și Pinckney, echipă vâlceană a stat aproape de orădeni, doar minus 5 la pauza mare. Ba chiar a întreținut iluzia unei surprize, venind la 50-53 la jumătatea sfertului trei, bazată de această dată și pe Uță. Nu a mai rezistat de acolo CS Vâlcea, poate din cauza unor decizii discutabile de arbitraj, cu siguranță din cauza „băncii” mult mai scurte față de a Oradeei. Sfertul patru i-a adus din nou pe vâlceni la o diferență rezonabilă, 72-82, dar apoi un intermediar de 9-0 în favoarea orădenilor a pus capăt încleștării.

Trăgând linie, opinez că Vâlcea poate să adune mai multe bune decât rele, după meciul cu Oradea. Iar următoarea întâlnire, de la Ploiești, trebuie câștigată, pentru a rămâne pe drumul de play-off.

Marcatorii de ieri: Tohătan 19, Pinckney 14, Casale 12, Uță 11, McCaffery 7, Gabriel 6, Kiss 6, Rotaru 5, Nicoară 2.