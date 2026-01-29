A scăzut riscul rutier pe drumurile vâlcene!

Anul trecut, comparativ cu perioada similară a lui 2024, statisticile Serviciului Rutier Vâlcea arată scăderi ale accidentelor grave pe toate „palierele”. Iată cum stau lucrurile: 80 (-25) accidente grave; 35 (-10) accidente soldate cu morți; 58 (-19) accidente cu răniți grav; 48 (-9) accidente cu răniți ușor. Comisarul șef Florin Mărăscu, șeful Serviciului Rutier Vâlcea, spune că primele patru cauze generatoare de accidente grave la nivelul județului sunt:

– viteza neadaptata/peste limita legală;

– ⁠neacordarea priorității pietonilor

– ⁠traversarea neregulamentară a pietonilor

– ⁠circulație pe sensul opus

Prin activitățile desfășurate de către polițiștii rutieri din cadrul IPJ Vâlcea, sub coordonarea Serviciului Rutier, vizând cele două paliere de prevenire și combatere, a fost atins obiectivul de reducere a riscului rutier la toți indicatorii privind accidentele grave, persoane decedate și răniți grav. Serviciul Rutier Vâlcea ocupă a patra poziție la nivel național privind scăderea numărului de accidente grave în 2025, fiind al treilea an consecutiv cu valori în scădere ale riscului rutier. În anul 2025, la nivelul județului au fost înregistrate 19 accidente cu victime, cu autor necunoscut, în toate cazurile polițiștii rutieri, în colaborare cu celelalte structuri, prin activități operativ-investigative au reușit identificarea acestora, în procent de 100%!

În conformitate cu prevederile Leg. 383/2022, în anul 2025, Sistemul eSIGUR a fost implementat în prima etapă prin utilizarea radarelor fixe (pistoale radar TRUCAM II, folosite pe modul automat pe trepied). „Dispozitivele tehnice de măsurare a vitezei în mod automat au fost utilizate pe principalele drumuri naționale – DN7, DN64, DN67 pe sectoarele cu risc rutier ridicat, în baza unor analize realizate la nivelul județului. Abaterile rutiere pe linie de viteză sunt gestionate și prelucrate cu emiterea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, conform prevederilor legale de către Centrului de Monitorizare Automată a Traficului Rutier din cadrul IGPR”, afirmă comisarul șef Mărăscu.

IPJ Vâlcea și Serviciul Rutier aduc mulțumiri Conducerii IGPR-DR și partenerilor instituționali/autorităților cu atribuții în domeniul siguranței rutiere pentru acțiunile realizate, rezultatele obținute și pentru colaborarea foarte bună din anul 2025.