BĂRBAT REȚINUT PENTRU AGRESIUNE SEXUALĂ, ÎN TÂRGUL DIN GORANU

La data de 26 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie de 51 de ani, cu privire la faptul că aceasta ar fi fost agresată sexual de o persoană necunoscută, în timp ce se afla în târgul din cartierul Goranu. Ca urmare a intervenției operative și a verificărilor efectuate de polițiști, a fost identificat bărbatul bănuit de comiterea faptei, fiind vorba de un bărbat de 39 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, care ar fi profitat de poziția victimei și ar fi atins-o în zona intimă.

Cel în cauză a fost condus la sediul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea pentru audieri, iar în urma administrării probatoriului, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Vâlcea.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, pentru documentarea întregii activități infracționale.