LIGA FLORILOR. VÂLCEA BATE LA CRAIOVA, 32-25, DUPĂ UN JOC MINUNAT. DECLARAȚII DUPĂ PARTIDĂ.

Unul din meciurile la care inima îți cântă, sufletul îți toarce mulțumit și răsfățat, iar ochii tind să se scalde în emoțiile unei seri perfecte.

☑ Și ce joc pe atac! Ce viteză! Zice-se că un statistician inspirat, care urmărea simultanul Bernabeu-Craiova, a pus cap la cap accelerațiile lui Vini și Lamin și tot nu i-a ieșit cât a Rebecăi din sala de la Craiova. Alături de cea mai în formă handbalistă română a momentului, Mia și Julia, superbe, au întregit o linie de 9 metri care a franjurat continuu apărarea gazdelor, pentru culoarele unui total de 18 goluri ale celor trei.

💪 Și ce apărare! Ambiție și determinare cum nu am văzut de mult pe propriul semicerc, cu Maria Lykkegaard, stânca daneză motivațională, cu Anniken Wollik tare pe picioare și ieșind mereu la intercepție și blocaj, cu toate fetele trasând un semicerc viu aproape de netrecut.

💎 Și ce poartă! Raluca a început cu parade utile, iar Agathe a încheiat excelent, cu 43% eficiență. De neuitat cele două parade succesive în fața lui da Rocha.

❤ Și ce frumos s-a terminat seara, cu fetele dansând pe refrenurile ritmate ale superbei galerii vâlcene! Reginele din Cetatea Băniei!

🙏 Mai vrem și altădată!

Declarații după partidă:

👉 Rebeca Necula: ”Meci extraordinar, foarte important pentru noi. Nu ne-am gândit decât la victorie și este foarte bine că l-am câștigat. Cred că s-a văzut în teren că am jucat ca o echipă. Ne bucurăm mult sa avem acești suporteri extraordinari, aduc mereu in plus, te simți ca acasă cu ei. Noi ne dorim să fim pe podium. Știm că este foarte greu, dar pentru asta muncim zi de zi, ca să readucem Vâlcea în top”.

👉 Florentin Pera (antrenor SCM Râmnicu Vâlcea): ”Joc foarte bun al echipei noastre, felicit toate fetele noastre pentru atitudine și pentru că au respectat ceea ce am lucrat. Am avut agresivitate, o apărare foarte bună, compactă. În atac am jucat cu maturitate, cu goluri pe contraatac și faza 2. Eu zic că am confirmat ultimele jocuri, prin constanță și un joc colectiv foarte bun. Sunt puncte importante, mai ales că echipa din Craiova este contracandidată pentru cupele europene. Sper să menținem forma și în viitoarele meciuri, pentru un sezon bun, care să ne ducă în cupele europene. Vâlcea are cea mai mare tradiție în handbalul românesc și încercăm să o aducem acolo unde merită să fie. Eu am venit într-un moment relativ dificil pentru echipă și încerc să reconstruiesc o echipă competitivă, avem nevoie de muncă, ambiție și unitate. Mulțumim suporterilor, ca de obicei la înălțime”.

👉Ovidiu Mihăilă (antrenor SCM Craiova): „Nu a ieșit nimic astăzi. Ne propusesem să ținem Vâlcea într-o marjă de 25 de goluri, pentru că știam că au un joc în viteză. Dar în prima repriză am primit 19 goluri, foarte mult, și cred că, în bună măsură, acolo s-au făcut diferența. Totuși, am revenit în repriza a doua, am avut posibilitatea să egalăm cu acel 7 metri, iar apoi a urmat căderea. Foarte multe greșeli de tehnică individuală, am dat 10 pase la intercepție plus 13 ratări unu la unu, si-atunci este foarte greu să mai ai așteptări. Greu de înțeles acest joc, nu am schimbat nimic în procesul de pregătire, toată săptămâna a fost o linie corectă de antrenament, cu atitudine. Nu-mi explic starea care a dus la astfel de evoluție, nu pot sa înțeleg această fluctuație majoră, față de alte partide, din partea tuturor jucătoarelor. Am rămas pe loc cu aceste puncte pierdute, va trebui să recuperăm aceste puncte pierdute, exact cum am făcut la Brăila, unde nu ne dădea nimeni nicio șansă. Trebuie sa păstrăm echilibrul în rezultate, dar în primul rând în evoluția fetelor”.