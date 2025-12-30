Artificii… la tomberon. Jandarmii vâlceni au confiscat mii de petarde vândute ilegal în Drăgășani

Luni, 29 decembrie a.c., în jurul orei 15.00, jandarmii vâlceni au depistat și ridicat peste 4.000 de articole pirotehnice din categoria P1, în urma unei acțiuni desfășurate în zona Pieței Centrale din municipiul Drăgășani. Articolele pirotehnice erau deținute de un bărbat în vârstă de 32 de ani, care nu era autorizat pentru comercializarea unor astfel de produse. Pentru a evita suspiciunile, acesta își desfășura activitatea în mod discret, abordând trecătorii din piață și sugerându-le, pe un ton confidențial, dacă doresc să achiziționeze „și artificii”.

Produsele erau ascunse într-un tomberon amplasat în spatele unei tarabe unde se comercializau articole specifice sărbătorilor de iarnă, metodă utilizată pentru a masca activitatea ilegală și pentru a le oferi clienților produsele doar la cerere.

Întreaga cantitate a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar jandarmii au întocmit actele de sesizare conform prevederilor legale, acestea urmând a fi înaintate organelor competente.

Precizăm că, în municipiul Drăgășani, în urma acțiunilor desfășurate de jandarmii vâlceni în cursul acestei luni, au fost ridicate, până în prezent, peste 10.000 de articole pirotehnice comercializate ilegal.

Jandarmeria Vâlcea continuă acțiunile de prevenire și combatere a faptelor care pot pune în pericol siguranța cetățenilor, în special în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă.