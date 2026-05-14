«Drumul grătarelor» s-a oprit la Poliție

• hoț prins de Poliția Locală, cu ajutorul sistemului de supraveghere video, în timp ce fura grătarele de metal de la fântâna arteziană de lângă Catedrala Ostroveni

În data de 13 mai, în jurul orei 22.35, operatorul-dispecer din cadrul Direcției Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea a observat o persoană care sustrăgea grătarele de metal de la fântâna arteziană de lângă Catedrala Ostroveni. Drept urmare, în zonă au fost dirijate echipajele de Intervenție Rapidă și Ordine Publică aflate în teren; până la sosirea acestora, suspectul plecase cu prada, însă dispecerul care a monitorizat permanent locul infracțiunii a reușit să identifice numărul de înmatriculare al autoturismului folosit în această acțiune și, implicit, pe proprietarul acestuia – o femeie în vârstă de 30 de ani, domiciliată pe strada Izvorului. Deplasându-se la adresa respectivă, polițiștii locali l-au identificat și pe cel care a ajutat la sustragerea grătarelor, un bărbat în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul pe aceeași stradă, elementele furate fiind recuperate intergral de la domicilul acestora.

Poliția Locală a Municipiului a înaintat cazul către Poliția Municipiului în vederea sancționării acestui furt calificat cu măsuri ce pot ajunge chiar și la pedepse cu închisoarea.