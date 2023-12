Petardele, o „marfă” tot mai căutată înainte de sărbători!

Email the Author

De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehniști, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoarea de la trei luni la un an. Polițiștii vâlceni vor acționa, pe întreaga perioadă a sărbătorilor de iarnă, pentru combaterea cu fermitate a comerțului ilegal cu articole pirotehnice, dar și a folosirii ilegale a acestora, ca factor important în asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prin care să se prevină apariția unor accidente sau pagube materiale”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni încă din săptămâna premergătoare Crăciunului.

„Orice operațiune cu articole pirotehnice efectuată fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la trei luni la un an! Polițiștii vă reamintesc că sunt interzise deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 și F4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 și T2) și a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine și siguranță publică, securitate și pentru protecția integrității persoanelor, dar și a bunurilor care ar putea fi distruse ca urmare a producerii de incendii prin utilizarea necorespunzătoare.

Totodată, la data de 17 decembrie 2023, angajații Secției nr. 9 Pietrari, împreună cu cei de la Poliția orașului Horezu au mai depistat în flagrant delict, un bărbat în vârstă de 47 de ani, domiciliat în comuna Mihăești, în timp ce oferea spre comercializare articole pirotehnice, fără drept, pe raza comunei Pietrari. În acest caz, polițiștii au confiscat 8.500 bucăţi de articole pirotehnice din categoriile P1 și F2 și au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice, fără drept.

„Articolele pirotehnice deținute fără drept au fost ridicate, în vederea confiscării, iar în cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de efectuare de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept, conform prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive”, ne-au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

