Primarul Mircia Gutău a inaugurat Sala de Sport Boromir – cea mai nouă sală de sport școlară a Râmnicului

Luni, 29 decembrie, primarul Mircia Gutău a inaugurat Sala de Sport Boromir, rezultată din reabilitarea și modernizarea sălii de sport școlare a fostului Liceul „Oltchim” de pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Denumirea structurii sportive a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea prin HCL nr. 383 din ultima ședință a acestui an, iar printre motivele ce au stat la baza acestei decizii se numără susținerea de către Grupul Boromir a inițiativelor dedicate tinerilor, educației și sporturilor, colaborarea foarte bună cu instituțiile publice, precum și impactul economic pozitiv asupra comunității locale. Cu această ocazie, primarul Mircia Gutău a anunțat că Sala de Sport Boromir va intra în administrarea Sport Club Municipal, degrevându-se astfel Sala Sporturilor „Traian” de o parte dintre antrenamentele celor aproape 300 de copii care se pregătesc la handbal sau mini-fotbal. În cadrul lucrărilor de modernizare din zonă, în fața sălii de sport a fost amenajată și o parcare cu o capacitate de 40 de locuri, care, adăugate celorlalte spații similare din curtea filialei locale a Universității Politehnica București, își vor dovedi utilitatea atât pentru locuitorii din vecinătate, cât și pentru cei ce vin cu autoturismul la structurile comerciale sau educaționale din zonă.