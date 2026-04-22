Echipele DADP, la foc continuu, în centru, dar și la periferiile Râmnicului

• trei «fronturi» de lucru deschise cu obiective clare: străzi reparate, asfaltate și noi locuri de parcare

Echipele Direcției Administrarea Domeniului Public, din cadrul Primăriei Municipiului lucrează, la foc continuu, pe trei fronturi de lucru, în această săptămână. În vecinătatea Spitalului Vechi, după reconfigurarea zonei prin amplasarea stației de taxiuri de-a lungul bulevardului Nicolae Bălcescu și crearea mai multor locuri de parcare pe locul ocupat anterior de chioșcuri, se lucrează la reabilitarea fostei stații de taximetre (lângă toaleta publică), unde se vor amenaja alte noi spații de parcare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

În altă parte a Râmnicului, pe strada Inătești, se intervine pentru reparații la carosabil pe un segment de aproximativ 800 m de dincolo de intersecția cu strada Viilor, și pentru ridicarea la cotă a 10 cămine de canalizare. Iar la limita cu comuna Vlădești, salariații DADP derulează o lucrare de anvergură pe strada Aranghel, unde astăzi, după finalizarea etapei de pregătiri, a început asfaltarea unei porțiuni de aproximativ 300 m dinspre capătul de la Biserica Aranghel în jos (inclusiv amenajarea unei parcări, foarte necesare, în fața lăcașului de cult), după ce, recent, tot aici au fost amenajate ziduri de sprijin pe ambele laturi ale străzii.