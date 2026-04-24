Sistemplast SA – CONVOCATOR

Subscrisa Vuza Services SRL, administrator unic al societătii Sistemplast SA cu sediul in

municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Uzinei nr. 1,

In temeiul:

✓ art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

✓ prevederilor Actului constitutiv al SISTEMPLAST SA

Convoc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 27.05.2026,

ora 11.00, la sediul societătii, sau in cazul in care la data mentionată mai sus nu vor fi îndeplinite

conditiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc in data de data de 28.05.2026, la sediul

societătii, la aceasi ora, la care pot participa actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la sfârsitul

zilei 15.05.2026, cu urmatoarea Ordine de zi a sedintei:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului pentru exercitiul

financiar al anului 2025.

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii

pe anul 2025.

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar

2025.

4. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe

anul 2025.

5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.

6. Descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2025

7. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea efectuarii demersurilor necesare

mentionarii la ORC- VL si publicarii in M. Oficial

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii

inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin

reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA, prin corespondenta

(formularul de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii

acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba

a identitatii reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor – persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate ,

insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de

identitate, insotiti de imputernicirea speciala /generala semnata de reprezentantul legal al actionarului – persoana juridica.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA, proportional cu numarul de actiuni pe care le

poseda.

Potrivit art 117^1 din L31/1990, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau

împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, prin grija administratorului,

incepand cu data de 27.04.2026. Imputernicirile, Formularul de vot prin corespondenta, completate

si semnate, insotite de certificat de inregistrare, se vor expedia la sediul societatii, cu posta, sau prin

email, cu semnatura electronica extinsa la adresa office@sistemplast.ro, sau diana.braslasu@uzuc.ro,

astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societătii sau prin email, la adresa:

office@sistemplast.ro sau diana.braslasu@uzuc.ro