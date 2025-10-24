1500 de cereri pentru avize de muncă, solicitate la Biroul pentru Imigrări Vâlcea

Conform unei informări transmise de Biroul pentru Imigrări Vâlcea, peste 1.200 de persoane cu ședere legală, aproape 1.500 de cereri pentru avize de muncă și o digitalizare tot mai vizibilă a serviciilor, acestea sunt doar câteva dintre reperele activității polițiștilor de imigrări din Județul Vâlcea, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025. Activitatea desfășurată în această perioadă reflectă atât responsabilitatea față de aplicarea legislației în domeniul migrației, cât și preocuparea constantă pentru oferirea de servicii eficiente și accesibile străinilor care aleg să locuiască sau să muncească în Județul Vâlcea.



În cele nouă luni ale anului, polițiștii de imigrări au gestionat șederea și rezidența pentru 1.225 de persoane, dintre care 1.143 sunt cetățeni din state terțe, cei mai mulți provenind din Nepal și Sri Lanka (aproximativ 50%). De asemenea, 82 sunt cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene, majoritatea din Italia, Olanda și Franța. Principalele scopuri ale șederii au fost rezidența în baza mijloacelor de întreținere, angajarea în muncă, reîntregirea familiei și voluntariatul.



Ca urmare a aprobării dreptului de ședere, au fost emise 1.078 de permise de ședere, dintre care 1.069 pentru ședere temporară și 9 pentru ședere pe termen lung, precum și 71 de certificate de înregistrare și 11 cărți de rezidență permanentă pentru cetățenii europeni.



În domeniul ocupării forței de muncă, activitatea a fost una intensă. Au fost înregistrate 1.473 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare, dintre care 1.287 au fost aprobate pentru lucrători permanenți și detașați. Au fost respinse 142 de cereri, iar 44 se află în curs de soluționare. Totodată, au fost depuse 19 invitații pentru cetățeni din state terțe (16 aprobate) și 17 cereri de reîntregire a familiei (16 aprobate, iar o cerere se află în curs de analiză). Pe linia prevenirii și combaterii muncii nedeclarate, polițiștii de imigrări au derulat 51 de activități de control, atât independent, cât și în colaborare cu alte structuri, în urma cărora 4 străini au fost depistați în situații ilegale. Aceștia proveneau din Republica Moldova, Turcia și Maroc.

Ca urmare a acestor constatări, au fost emise 5 decizii de returnare cu termen de plecare voluntară de 15 zile, toate fiind pentru ședere ilegală. Față de 2 străini a fost instituită măsura nepermiterii intrării pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, pentru perioade cuprinse între 6 luni și 1 an, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a

Guvernului nr. 194 din 2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Tot în această perioadă, a fost emisă o decizie de returnare sub escortă, ca urmare a trecerii ilegale a frontierei de stat a României și a riscului sustragerii de la măsura de îndepărtare, persoana fiind introdusă într-un centru de custodie publică, în vederea îndepărtării de pe teritoriul României. De asemenea, a fost pusă în executare o decizie de returnare sub escortă față de un cetățean turc, ca urmare finalizării procedurilor ce privesc azilul în România, acestuia nefiindu-i acordată o formă de protecție pe teritoriul țării noastre. Cetățeanul străin a

fost introdus de asemenea într-un centru de custodie publică, în vederea îndepărtării. Pentru nerespectarea legislației, au fost aplicate 119 sancțiuni contravenționale, în baza Ordonanței de Urgență nr. 194 din 2002 privind regimul juridic al străinilor, respectiv a Ordonanței Guvernului nr. 25 din 2014, privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor în România.

Servicii moderne pentru cetățeni

Un element de noutate important în 2025 îl constituie digitalizarea procesului de emitere a avizelor de muncă și detașare, acestea fiind acum generate electronic, semnate digital și transmise automat către solicitant, fără a mai fi necesară prezența la ghișeu. De asemenea, aplicația Portal IGI a fost optimizată pentru programări online rapide, reducând timpii de așteptare. Toate aceste activități și rezultate reliefează implicarea constantă și responsabilitatea cu care polițiștii de imigrări din Județul Vâlcea își desfășoară misiunile. Eforturile noastre sunt orientate în permanență către