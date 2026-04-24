Rețeaua Magazine DIANA deschide o nouă unitate în Păușești-Otăsău

Râmnicu Vâlcea, 24 aprilie 2026 – Rețeaua Magazine DIANA își extinde prezența în județul Vâlcea prin deschiderea unui nou magazin în localitatea Păușești-Otăsău (sat Șerbănești, nr. 196), continuând dezvoltarea formatelor de proximitate adaptate nevoilor cotidiene ale comunităților locale.

Noua unitate are o suprafață totală de aproximativ 200 mp și este gândită ca un format compact, eficient, care permite clienților să își realizeze rapid cumpărăturile. Sortimentația include toate categoriile esențiale, de la carne și preparate din carne DIANA, până la produse de bază, lactate, panificație, băuturi și articole pentru uz casnic, într-un mix adaptat consumului local.

„Ne dorim ca magazinele DIANA să fie, în primul rând, utile pentru oamenii din comunitate, locuri în care își pot face cumpărăturile rapid și în care găsesc produsele esențiale la îndemână, la prețuri corecte. Magazinul din Păușești-Otăsău vine în completarea acestei direcții și ne ajută să fim mai aproape de clienții din zonă.”, a declarat Mihăiță Stoian, Director Executiv Adjunct Magazine DIANA.

Despre Magazine DIANA:

Magazine DIANA reprezintă o rețea românească de magazine, cu o tradiție de 35 de ani pe piața locală, ce oferă clienților o sortimentație variată pentru a acoperi toate necesitățile de zi cu zi, dar și o gamă extinsă de produse și preparate din carne DIANA. Cu peste 1000 de angajați, rețeaua Magazine DIANA cuprinde magazine în județele: Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș, Olt și Dâmbovița.