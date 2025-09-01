872 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, sunt disponibile 872 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat – diverse domenii (119), operatori – diverse domenii de activitate (80), lucrător – diverse domenii (65), femeie serviciu (54), manipulant mărfuri (54), conducător auto transport rutier mărfuri (31), curier (29), lucrător gestionar (26), tâmplar universal (24), electrician – diverse domenii (23), șofer de autoturisme și camionete (23), lăcătuș mecanic (20), sudor (18), confecționer-montator produse din lemn (17), dulgher(exclusiv restaurator) (17), inginer – diverse domenii (16), mecanic (12), reprezentant comercial (11), agent de vânzări (10), bucătar (10), ciontolitor tranșator carne (10), încasator și cititor contoare (10), șef serviciu (9), vânzător (8), zugrav (8), ajutor bucătar (7), fierar betonist (6), consilier juridic (5), director magazin (5), asistent medical (5), vopsitor auto, mașinist la mașini de ambalat, manager de conținut web, manager de operațiuni/produs, manager de zonă, medic primar, ofițer operațiuni bancare, secretar notariat, specialist în achiziții, specialist marketing, specialist relații sociale, laborant chimist, director general societate comercială, contabil, brand manager, asistent manager, arhitect clădiri, administrator societate comercială, agent de securitate, barman, frezor universal, preparator mase plastice, etc.