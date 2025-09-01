LIGA FLORILOR, ETAPA 1. DUNĂREA BRĂILA – SCM RÂMNICU VÂLCEA 23-22. VICIERE DE REZULTAT, INCONSISTENȚA PE FAZA DE ATAC

⚠Nu o să mă leg în exces de faza din ultima secundă. Sunt destui care au făcut-o deja și care se pricep mai bine. Concluzia e clară. Arbitraj slab, viciere de rezultat. Au mai fost secunde bune lăsate aiurea (sau nu) să curgă pe final, eliminarea lui Wollik din prima repriză (fază după care mi-a coborât puțin admirația pentru Elena Șerban), cu siguranță și alte decizii în defavoarea Vâlcii. Privind însă tabloul mare, lucrurile arată arată supărător și trist. Când președintele FRF, un fost arbitru, nu reușește să controleze în sens pozitiv, după câțiva ani de domnie, calitatea arbitrajelor, ceva miroase a putregai. Conferințele de presă ale FRH predică fair-play și transparență, iar pagina de FB abundă în asemenea cuvinte mari. Și totuși, sezonul trecut s-a jucat handbal în vaiete de arbitraj, ba unii, alții. Noul sezon începe la fel, din nefericire. Craiova, Brăila, ce-o mai fi fost și prin sala Apollo. Rea intenție sau habarnism, nu știu, dar, la capătul zilei, handbalul românesc își mai trage un glonț în picioarele-i și-așa șubrezite. Nu e in regulă. Iar dacă cluburile din Liga Florilor tot acceptă așa ceva, cu gândirea că va veni și rândul lor să fie favorizate, e la fel de în neregulă. Și încă ceva. Există o aparentă nivelare valorică, 8-9 echipe sunt „pe acolo”. Întrebarea de urmărit : în sus sau în jos ? Poate că un prim răspuns îl vom avea la Mondialele de la finalul de an.

🛠Revenind cu câteva cuvinte la partida de la Brăila și la cămașa noastră vâlceană, să spunem că determinarea jucătoarelor a plăcut. S-au agățat în meci, chiar dacă părea pierdut, au insistat pe final, au fost aproape de rezultat pozitiv. Asta în condițiile în care presiunea fanilor brăileni s-a prăvălit constant peste ele. Doar că, iată, nu este suficient. Atacul trebuie să câștige în consistență și să elimine dintre multele greșeli ușoare făcute. Efectiv Gautschi și Madsen trebuie „plombate” măiastru în angrenajul de joc, este păcat de calitățile lor, nu-și permite nimeni să le piardă încă de la început. Da, relații de joc, omogenitate. Sunt două săptămâni până la meciul cu Rapid, „intermediar” cu Galați, așadar timp pentru consolidat. Să vedem. A, aproape să uit. Agathe Quiniou, 40% eficiență. Să fie într-un ceas bun, poate-poate.

Iată ce au declarat cei doi antrenori:

➡Florentin Pera – „Diferența a fost făcută la câteva detalii, au fost momente în care nu am fost concentrați, de exemplu pe final am primit gol din prepasiv, pe ultima pasă. Cred că fetele au făcut totuși un joc bun, cu determinare, de la început până la final. Eu zic că meritam un rezultat de egalitate și ar fi fost echitabil să se termine așa, mai ales că la ultima fază nu nu s-a acordat un 7 metri clar, fiind influențare de rezultat. Dar mă bucur că nu am cedat, că am găsit soluții pe final, revenind în joc. Sunt multe lucruri de pus la punct. Dacă am arătat bine în apărare, trebuie să fim mai concentrați pe atac. Vâlcea are potențial, ne trebuie unitate și multă muncă. Pe atac am avut câteva jucătoare care nu sunt la capacitate maximă, Mia a stat 3 săptămâni, Gautschi și mai mult, la fel Rebeca Necula, aproape două săptămâni, sunt jucătoare din linia de 9 metri, și asta s-a văzut astăzi. Trebuie și ele să intre la turație maximă, urmează un meci mai accesibil, în principal trebuie să consolidăm relațiile de joc până la următoarea partidă dificilă„.

➡Jan Leslie – „Sunt mulțumit pentru victorie, am controlat locul în mare parte. Pe urmă jocul a devenit strâns, a fost complicat pentru noi, practic le-am băgat în joc pe adversare în ultimele patru minute. Dar până la urmă nu este important cu cate goluri în plus câștigi. Am avut ceva probleme în perioada de pregătire , destule jucătoare noi, altele revenite după accidentări, de aceea este important că am câștigat meciul cu Vâlcea. Pe de altă parte, trebuie să dăm credit Vâlcii pentru cum au luptat și pentru un meci bun pe care l-a făcut. A fost turbat modul în care ne-au ajutat suporterii azi, cred că și noi i-am răsplătit in primele 45 de minute, le mulțumim. Meciul următor cu Rapid va fi încă unul dur, dar trebuie să ne obișnuim, campionatul românesc este foarte puternic, oricine poate bate pe oricine. Cred că apărarea noastră a fost foarte bună și am reușit să parcurgem partida în condițiile noastre, nu ale adversarului. Vâlcea a jucat câteva meciuri solide de pregătire în Ungaria, de viteză mare, le-am analizat și cred că fetele au fost foarte bune în a le distruge jocul. Am jucat perfect 45 de minute, apoi ne-am pierdut ritmul, Vâlcea a revenit și, la final, putea să câștige fiecare echipă. Dar, dincolo de erorilor făcute, de ambele echipe, pentru mine, deocamdată, contează victoria. Clar că aș fi fost supărat și trist dacă nu am fi câștigat. Cum spuneam, am dominat trei sferturi din partidă, dar un meci are 60 minute și dacă Vâlcea ar fi egalat, înseamnă că meritau. Dar la fel de bine cred că ar fi trebuit să închidem jocul mai devreme, dacă e să fiu onest până la capăt„.