36 de ani

Acum 36 de ani, pe 19 ianuarie, la doar o lună distanță de la Revoluția română, a fost zidită temelia primului cotidian particular din România liberă de comunism.

De atunci, Curierul de Vâlcea a apărut fără a promova știri sau articole scandaloase, fără a dezvolta idei sau subiecte mincinoase, clădindu-și din mers deviza ce avea să apară pe frontispiciul său, nu după mult timp, „Orice adevăr merita citit!”.

Curierul de Vâlcea a urmărit permanent să promoveze informația reală, cultura și bunul simț. S-a dorit permanent un purtător de informații în care știrea este corectă, informația pertinentă și critica constructivă. A constituit o școală de jurnalism și activism civic, a aprins orgolii, a susținut meritocrația, politica corectă dar a și combătut impostorii și șarlatanii.

Curierul de Vâlcea nu a trecut numai prin momente frumoase. În 36 de ani am avut parte de „boli” mai mult sau mai puțin grele. Am reușit să trecem de ele și, după cum o demonstrează „medicul personal”, cititorul vâlcean, suntem încă sănătoși clinic, fără boli cronice, într-o lume care este cu totul schimbată față de acum 36 de ani.

Empatia și compasiunea au fost și rămân caracteristicile pe care Curierul de Vâlcea se bazează și despre care speră să ajungă să fie considerate fundamentul unei societăți ce devine, pe zi ce trece, un mecanism „rece”.

Iată că la 36 de ani de la fondare primul cotidian particular din România continuă, cu tenacitate și stăruință, integru, onest, responsabil și tolerant, ghidat de altruism, gândire critică și dreptate.

La mulți ani Curierul de Vâlcea!