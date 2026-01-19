LIGA FLORILOR. DECLARAȚII DUPĂ VÂLCEA – BRĂILA 29-28. FLORENTIN PERA, SOREN NORGAARD ȘI VALERIA KIRDIASHEVA

Florentin Pera (antrenor SCM Râmnicu Vâlcea): „Meci de infarct. Nu ne-am pierdut speranța și am luptat până la ultima picătură de energie. Felicit jucătoarele noastre pentru că nu au cedat și, după câteva meciuri pierdute în deplasare la un gol în ultimele secunde, Dumnezeu și-a întors fața spre noi și am reușit să câștigăm. Cred că echipa noastră merita să aibă mai multe puncte în acest moment, cred că și din cauza acestui lucru a existat o oarecare presiune și s-a simțit acest lucru.(….) Victorie muncită și extrem de importantă în fața unei echipe care luptă pentru cupele europene. Ne va ajuta foarte mult din punct de vedere al încrederii și al perspectivei. (….) Suporterii, galeria, au avut un rol extrem de important în obținerea victoriei. Mă bucur că Agathe ne-a ajutat astăzi, am văzut-o în formă la antrenamente.(…..) La aruncarea de la 7 m , eu am hotărât să execute Rebeca, am avut încredere și mă bucur pentru ea. A fost un arbitraj peste multe altele pe care le-am avut, în special în deplasare. Echipa are atitudine, este unită și are energie, este ceea ce așteaptă spectatorii de la noi, cărora vreau să le mulțumesc. Prin această victorie, echipa a câștigat în primul rând la capitolul moral, sunt trei puncte extrem de importante”.

Soren Norgaard Jensen (antrenor Dunărea Brăila): ” Sunt dezamăgit. Sunt foarte dezamăgit. Cred că meritam să câștigăm astăzi, cred că am fost echipa mai bună. Am avut șansele noastre să plecăm victorioși, dar în final Vâlcea a fost mai bună cu un gol. Am fi putut primi un 9 metri, nu s-a fluierat, asta este. Vom întâlni Rapidul, alt adversar puternic, mergem înainte. Obiectivul rămâne să jucăm sezonul viitor în Europa”.

Valeria Kirdiasheva (Dunărea Brăila): ” Partidă foarte încrâncenată. Vâlcea a fost bună, dar și noi la fel, sunt mândră de fete. Am jucat bine, am alergat mai bine ca la Slatina, inclusiv în apărare, am marcat, de-asta spun că fetele au fost bune și m-au ajutat și pe mine să înscriu multe goluri. Normal sa fiu supărată, în fine, sper doar să câștigăm meciul următor”.