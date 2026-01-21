La Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, un proiect de suflet, construit pentru copii și pentru viitor

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Râmnicu Vâlcea traversează una dintre cele mai importante și frumoase etape ale existenței sale. Nu vorbim doar despre o școală reabilitată, modernizată sau dotată, ci despre o comunitate educațională care a crescut împreună, pas cu pas, în jurul elevului. „Renașterea acestui spațiu educațional este rezultatul unui proiect de suflet, inițiat din convingerea că fiecare copil merită condiții reale pentru a-și descoperi potențialul, pentru a învăța cu bucurie și pentru a veni la școală cu încredere. Acest drum nu ar fi fost posibil fără sprijinul constant al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea și, în mod special, fără deschiderea și implicarea domnului primar, care a înțeles că educația este o investiție pe termen lung și că vocea copiilor trebuie ascultată și valorizată”, spune prof. Cristian Cosmin Faităr, directorul instituției. De asemenea, conducerea Inspectoratului Școlar Județean a sprijinit demersurile directorului Faităr de la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”.

Finalizarea proiectului PNRR – „Școala Verde” a însemnat reabilitarea integrală a întregii unități cu personalitate juridică, inclusiv a sălii de sport, creând un mediu sigur, modern și eficient energetic. În completare, printr-un proiect european de dotare, școala a fost echipată cu mobilier nou și tehnologie de ultimă generație:

– table inteligente și sisteme de predare online;

– imprimante moderne;

– sisteme audio performante;

– echipamente care au transformat sala de clasă într-un spațiu interactiv și atractiv.

Aceste condiții sunt prezente în toate structurile școlii: Grădinița nr. 2, Grădinița cu Program Prelungit „N. Bălcescu”, Școala Goranu și Grădinița Goranu, locații care au fost, la rândul lor, reabilitate recent, pentru a oferi copiilor un start corect și echitabil în educație. „Schimbarea denumirii unității din Școala nr. 5 în Școala Gimnazială «Nicolae Bălcescu» nu a fost un simplu demers administrativ, ci un act de asumare identitară, prin care ne-am dorit să dăm greutate, apartenență și continuitate istorică acestei comunități educaționale, demers concretizat simbolic și durabil prin ridicarea, prin forțe proprii, a bustului marelui revoluționar Nicolae Bălcescu, monument al valorilor pe care dorim să le transmitem generațiilor viitoare. Dincolo de infrastructură și dotări, la Școala «Nicolae Bălcescu» credem cu tărie că elevii trebuie să fie parteneri reali în viața școlii. Vocea lor este ascultată, ideile lor sunt încurajate, iar inițiativele lor devin puncte de plecare pentru proiecte autentice. Din această filozofie s-a născut un nou proiect de suflet al conducerii școlii, realizat cu sprijinul domnului primar: radioul elevilor – RADIO CP-EIGHT. Acest proiect își propune să îi responsabilizeze pe elevi, să îi motiveze, să le dezvolte spiritul civic, creativitatea și abilitățile de comunicare, oferindu-le un spațiu în care să se exprime liber, asumat și constructiv. RADIO RADIO CP-EIGHT va fi nu doar un canal de informare, ci o voce a copiilor, o lumină care să îi atragă, să îi educe și să îi apropie de valorile autentice. Rezultatele acestui demers complex se reflectă și în performanțele școlare. Rezultatele la învățătură, inclusiv la Evaluarea Națională, au cunoscut o creștere vizibilă, confirmând faptul că un mediu de învățare stabil, modern și uman generează performanță. Această evoluție este meritul unui colectiv de cadre didactice extraordinar, implicat, unit și profund dedicat copiilor. Am construit, împreună cu colegii mei, un climat educațional apropiat de elevi și de părinți, bazat pe dialog, transparență, echitate și respect. Conducerea școlii este și va rămâne în slujba elevilor, cu ușa deschisă, cu decizii asumate și cu responsabilitatea de a crea șanse egale pentru fiecare copil”, mai spune directorul Cristian Cosmin Faităr.

Astăzi, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” nu este doar o instituție modernizată, ci o comunitate vie, în care educația se face cu suflet, cu rigoare și cu viziune. Este dovada clară că atunci când școala, administrația locală, profesorii, elevii și părinții merg în aceeași direcție, rezultatele nu sunt doar vizibile, ci durabile. Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” rămâne un exemplu de bună practică, un proiect de suflet și un pas sigur spre educația de mâine.