O supraodorizare accidentală a gazului a băgat panica în vâlceni

După momentul «Rahova», ieri (12.11., n.r.) ISU Vâlce a primit mai multe solicitări din partea vâlcenilor în ceea ce privește prezența mirosului de gaze în diferite zone locuite. În acest context, Distrigaz Sud Rețele a venit cu unele lămuriri, care, cel puțin pentru aceste cazuri, aduc liniște. Este vorba de un incident produs în data cu pricina – 12 noiembrie 2025, respectiv o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat în localitatea Râmnicu Vâlcea, în urma unei disfuncționalități apărute la stația de reglare-măsurare Govora, din cadrul sistemului național de transport al gazelor naturale gestionat de compania TRANSGAZ.

„Menționăm că supraodorizarea gazului natural se produce în condițiile depășirii concentrației normale de etil mercaptan, substanță care se adaugă în gazul natural pentru a-i putea depista prezența în încăperi. Prezența în concentrație mai mare a acestei substanțe nu prezintă un pericol pentru siguranța populației. Ca urmare a deplasării în teren a echipelor Distrigaz Sud Rețele în vederea tratării solicitărilor venite din partea clienților, au fost situații în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalațiile de utilizare comune și individuale, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranță a acestora. Astfel, a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru un număr de 142 de clienți casnici și non casnici, domiciliați în 6 imobile colective (blocuri) și 9 imobile individuale (case).

Măsurile adoptate de companie au fost luate în conformitate cu reglementările legale în vigoare și au avut ca scop asigurarea utilizării în condiții de siguranță a gazelor naturale și protejarea vieții cetățenilor.

Distrigaz Sud Rețele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecțiunilor instalațiilor de utilizare. Potrivit legislației în vigoare, instalația de utilizare comună și/sau individuală aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele.

Conform reglementărilor elaborate și aprobate de A.N.R.E., pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare;

transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic precum și solicitarea de reluare a alimentării.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, se artă în informarea transmisă de Distrigaz Sud Rețele.