Vâlcea e în EuROpa. EUropa e la Vâlcea. Un nou mandat EUROPE DIRECT

O nouă generație de centre EUROPE DIRECT și-a început activitatea, la început de ianuarie 2026, în întreaga Uniune Europeană. Cu un mandat care va dura până la sfârșitul anului 2030, centrele vor aduce Uniunea Europeană, politicile și valorile acesteia în toate colțurile Europei, stabilind o legătură importantă între instituțiile UE și cetățeni.

Rețeaua EUROPE DIRECT a fost creată de Comisia Europeană în anul 2005, prin reunirea mai multor tipuri de centre de informare și de documentare ale UE. De atunci, ea s-a aflat în avangarda strategiei de comunicare a instituțiilor europene și constituie un instrument unic de implicare a cetățenilor pe teme legate de Uniunea Europeană la nivel local și regional.

Misiunea rețelei EUROPE DIRECT este de a aduce Uniunea mai aproape de cetățenii săi.

Centrele EUROPE DIRECT sunt:

– bine conectate cu comunitățile locale (de exemplu, cu asociații ale societății civile, rețele locale, mass-media locală, școli, biblioteci, centre pentru tineret, asociații de întreprinderi, influențatori locali, alte centre de informare ale UE[1] etc.),

– cunosc subiectele de interes și sensibilitățile din zona lor,

– au experiență în comunicare și informare și au capacitatea de a se conecta cu cetățenii și de a angaja un dialog cu privire la UE și la avantajele pe care le oferă la nivel general și local.

Mandatul 2026 – 2030 EUROPE DIRECT Vâlcea este de a:

* asigura informarea obiectivă și oportună cu privire la chestiunile europene;

* interacționa cu cetățenii referitor la starea și viitorul Uniunii Europene;

* implică publicul în evenimente de informare, comunicare, dialoguri offline și online;

* promova cetățenia europeană activă în școli etc.

Viziunea noastră – în ceea ce privește strategia de comunicare – este construirea unei comunități locale mai informată și mai matură privind democrația.

Strategia ED Vâlcea se bazează pe trei elemente:

1) îndelungata experiență de comunicare a echipei ED (în anul 2008 structura-gazdă fiind singura bibliotecă publică din România ca parte a Rețelei ED);

2) se fundamentează pe ultima analiză de nevoi, aplicată atât online, cât și offline și

3) se sprijină, în implementare, pe trei rețele de colaboratori: a Centrelor ED România, a rețelei locale de bibliotecari publici ca multiplicatori de informație europeană și a voluntarilor Centrului ED.

Analiza nevoilor de comunicare. Ultimul chestionar privind nevoia de informare europeană în județul Vâlcea a fost aplicat în luna mai 2025, atât online, cât și în format print, pentru sondarea persoanelor ce au intrat în bibliotecă. Potrivit răspunsurilor cetățenilor vâlceni, principalele nevoi de comunicare locale, conform criteriilor solicitate, au fost identificate:

informare despre oportunitățile europene – programele pentru tineri, surse de finanțare;

drepturile cetățeanului european;

protecția mediului și schimbările climatice;

locurile de muncă;

mobilitatea educațională și oportunitățile de carieră în UE.

Canale preferate de comunicare ale publicului vâlcean:

comunicare directă: organizarea de evenimente și activități locale,

social media/rețelele sociale,

website.

Provocări în accesarea informațiilor europene: lipsa accesului la surse clare și verificate, lipsa de interes și complexitatea informațiilor (prea tehnice sau greu de înțeles). Cea mai mare provocare în comunicarea viitoare, credem noi, va fi ca un mesaj să fie adresat mai multor publicuri concomitent și să fie pe înțelesul tuturor.

Concluzii. Într-un context marcat de provocări majore – schimbări climatice, crize energetice, polarizare informațională – comunicarea devine extrem de importantă, dar și dificilă. Aceasta va fi o punte vitală între explicarea politicilor europene și impactul lor asupra vieții noastre de zi cu zi. Mesajele ED Vâlcea vor fi ancorate în realitățile locale, în nevoile și preocupările concrete ale oamenilor, păstrând în același timp coerența cu valorile și obiectivele europene.